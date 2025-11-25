Piojo Alvarado se alista para enfrentar a Cruz Azul

Cada vez está más cerca el inicio de los partidos correspondientes a los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y con ello los jugadores de los diversos equipos se mantienen enfocados en poder alcanzar los triunfos necesarios para seguir avanzando dentro de la competencia.

Uno de estos es el mexicano Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien recientemente compartió su visión durante una entrevista ofrecida para TUDN en la que habló sobre la rivalidad que enfrentan las Chivas Rayadas de Guadalajara contra la Máquina de Cruz Azul, equipo al que conoce bien y reconoció su alto nivel competitivo.

El atacante rojiblanco, que alguna vez vistió la camiseta celeste, habló sobre lo que representa enfrentarse a un equipo que considera de alta exigencia, además de destacar el trabajo de Nicolás Larcamón para llegar a la entidad cementera a un nuevo nivel deportivo.

“Sí, es un rival bastante bastante complicado. Sabemos que es un equipo que juega muy bien, conocemos al técnico que ya ha estado mucho tiempo en el fútbol mexicano, que conoce bien la Liga MX y creo que ha llevado a Cruz Azul a estar siempre en los primeros lugares y que están bastante bien”, expresó el jugador que también viste la camiseta de la selección mexicana.

A pesar de todo esto, el Piojo Alvarado dejó muy claro que en Chivas de Guadalajara tienen definidas sus metas y la manera en que deben encarar esta serie para seguir avanzando a ser nuevamente campeones del balompié mexicano.

“Pero nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos. Sabemos que tenemos que jugar como lo hemos venido haciendo, a muerte. Obviamente no se lo vamos a poner sencilla tampoco. Y, obviamente, queremos pasar, queremos seguir avanzando, pelear por el título y creo que es lo que vamos a hacer”, aseguró.

“Obviamente necesitamos también del apoyo de la gente. Sabemos que el primer partido va a ser acá en casa y hay que hacer pesar el estadio. Hay que seguir haciendo las cosas bien para seguir generando esa ilusión en el equipo”, concluyó el Piojo en sus declaraciones.

Chivas de Guadalajara se enfrentará este jueves 27 de noviembre a la Máquina de Cruz Azul en el Estadio Akron con miras a tomar la delantera en los cuartos de final de la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; posterior a esto ambos equipos se trasladarán hasta el Estadio Banorte para poder enfrentarse el domingo 30 de noviembre en el duelo de vuelta y definir así al que avanzará de ronda.

