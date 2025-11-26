Walmart remata plancha eléctrica por Black Friday: de $150 a solo $50

Encontrar una rebaja que realmente valga la pena en Black Friday no siempre es fácil, pero esta vez Walmart ha lanzado una de las ofertas más agresivas de la temporada. La cadena está liquidando una plancha eléctrica que suele costar $150 y que ahora baja a solo $50, un recorte que supera el 65 % y que ha llamado la atención de quienes buscan equipar su cocina sin gastar de más.

La promoción convierte a este electrodoméstico en una alternativa interesante para familias grandes o para quienes disfrutan cocinar varios alimentos al mismo tiempo. Su tamaño, pensado para preparar comidas completas en una sola tanda, y su facilidad de uso son dos de los factores que más destacan entre compradores recientes.

Una rebaja fuerte en Black Friday

De acuerdo con la oferta publicada por Walmart, la Costway Electric Teppanyaki Tabletop Grill, valorada regularmente en $149, baja temporalmente a $50 como parte de sus descuentos por Black Friday. Este modelo, popular por su diseño amplio y superficie antiadherente, permite cocinar desde vegetales hasta carnes y desayunos completos sin necesidad de múltiples sartenes o estufas adicionales.

Este aparato cuenta con un gran descuento por Black Friday. Crédito: Captura web de Walmart

A diferencia de planchas convencionales más pequeñas, esta versión incorpora una placa de cocción de 35 pulgadas de ancho, lo que la vuelve adecuada para preparar varias porciones al mismo tiempo. Además, cuenta con pies antideslizantes que mantienen la plancha estable sobre la mesa y mangos aislados que facilitan moverla sin riesgos.

Características que han llamado la atención

Según la información disponible en Walmart, el electrodoméstico ofrece hasta cinco niveles de temperatura, lo que permite controlar el calor para distintos tipos de alimentos. También incorpora una bandeja atrapa grasas de gran capacidad, diseñada para simplificar la limpieza después de cada uso.

Otro punto a favor es que el paquete incluye seis espátulas de madera para cocinar estilo teppanyaki y dos anillos de silicona para huevos o panqueques, accesorios pensados para aprovechar al máximo la superficie abierta. Usuarios recientes destacan que la plancha distribuye el calor de manera uniforme y que es capaz de alimentar a varios comensales sin interrupciones.

Dimensiones y especificaciones técnicas

La plancha eléctrica mide 35 pulgadas de ancho, 9 pulgadas de largo y 4.5 pulgadas de alto, y pesa alrededor de 6.3 libras. Funciona con 120 voltios y 2,000 vatios de potencia, lo que le permite alcanzar temperaturas altas de forma rápida y mantener una cocción constante durante toda la preparación.

Estas características la convierten tanto en una herramienta útil para comidas diarias como en una opción práctica para reuniones familiares o celebraciones en casa.

Con un descuento significativo y un diseño pensado para cocinar grandes cantidades de alimentos, esta plancha eléctrica se ha convertido en una de las ofertas más llamativas del Black Friday en Walmart. Si bien la promoción es por tiempo limitado, la caída de precio, de $150 a $50, ofrece una oportunidad para quienes buscan un electrodoméstico versátil, duradero y fácil de usar sin necesidad de invertir demasiado.

