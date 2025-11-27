Casa de infancia de Al Capone se vendió por $5.82 millones de dólares

En abril de este año entró al mercado una casa en Brooklyn, Nueva York, que sirvió como hogar de infancia para Al Capone. Ahora, se ha informado que la venta se cerró por $5.82 millones de dólares, una cifra inferior a los $6.25 millones de dólares que se pedían por la propiedad inicialmente.

Se sabe que Al Capone se mudó junto con su familia a esta propiedad a inicios del siglo XX, cuando apenas tenía 11 años. Y justamente viviendo en esa residencia fue que comenzó su carrera criminal y se unió a la pandilla local de Five Points.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, no se destaca la relación de la propiedad con Al Capone, aunque sí se resalta que la vivienda fue reformada hace muy poco. La reforma ha sido tan extensa que ya no queda nada de la residencia donde vivió con Al Capone.

“Una residencia extraordinaria que establece el estándar para la vida en casas adosadas de lujo en el corazón de Park Slope. Esta casa adosada de nueva construcción es un impresionante testimonio de la artesanía moderna, que combina un diseño atemporal con comodidades de vanguardia y alta gama”, dice en el listado.

En redes sociales, la agente encargada de la venta sí resalta la relación de la vivienda con uno de los gánster más importantes de la historia.

La casa tiene una extensión de 4,004 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, cinco baños completos, tres medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre la residencia, también se resalta que “cada piso está lleno de espacios soleados y vistas luminosas, alegres e idílicas, enmarcadas por ventanas de gran tamaño y realzadas por terrazas privadas y exuberantes refugios verdes”.

