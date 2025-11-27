Devin Haney quiere la revancha contra García: “Busco mi redención”

El boxeador estadounidense y recién coronado campeón mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Devin Haney, se mostró enfocado en seguir elevando el legado de su carrera tras la victoria sobre Brian Norman Jr. en Arabia Saudita, y ahora piensa en un nuevo contrincante para el 2026.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para FightHub TV, el pugilista destacó que uno de sus principales objetivos es poder concretar la revancha contra el mexico-americano Ryan García para poder acabar con la polémica que se generó en torno a este enfrentamiento por el uso de dopaje.

Recordemos que este duelo terminó sin resultado oficial debido a que ‘KingRy’ fue sancionado por dar doblemente positivo por dopaje en el combate contra Haney, situación que causó una sanción de un año alejado de los cuadriláteros para él y además una importante multa económica por parte de la Comisión de Nueva York.

Ryan García confía en poder noquear a Manny Pacquiao. Crédito: Frank Franklin II | AP

“Por supuesto, eso (la revancha ante García) sería redención. Del mismo modo que él estaba apoyándome, yo lo estaré apoyando. Quiero que gane y creo que las estrellas se alinearán para que tengamos una pelea enorme. Realmente quiero mi redención ante Ryan García”, expresó.

La relación entre ambos boxeadores ha tenido altibajos, pero García no ha dudado en mostrar su apoyo a Haney para su último combate debido a que durante la transmisión de la pelea de su ex rival ante Norman Jr., García incluso apostó $50,000 dólares y, al concluir el combate, tuiteó: “Felicidades Devin, gran actuación; alineemos las estrellas.”

El primer encuentro entre ambos tuvo lugar en abril de 2024, cuando se disputaron el campeonato superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). García logró derribar a Haney en tres ocasiones y se llevó la victoria por decisión mayoritaria. Sin embargo, la pelea fue posteriormente anulada debido al positivo por ostarina de García.

Ryan Garcia, right, punches Devin Haney during the 10th round of a super lightweight boxing match early Sunday, April 21, 2024, in New York. Garcia won the fight. (AP Photo/Frank Franklin II)

Las expectativas de una revancha crecieron cuando ambos boxeadores fueron anunciados para pelear en la misma cartelera en el Madison Square Garden en mayo de ese mismo año. Sin embargo, la floja actuación de Haney ante José Ramírez, y la sorpresiva derrota de García frente a Rolando Romero, arruinaron esos planes.

A pesar de estos tropiezos, ambos pugilistas continúan brillando en sus respectivas carreras. Haney logró su tercer título mundial en diferentes categorías tras su triunfo ante Norman Jr., mientras que García se prepara para enfrentar al mexicano Mario Barrios por el cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo en marzo de 2026.

