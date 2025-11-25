Artur Beterbiev minimiza el nocaut de David Benavídez y cuestiona su dominio

A pesar de la contundente victoria de David Benavídez sobre Anthony Yarde en Riad, el resultado no consiguió impresionar a la élite de la división.

Artur Beterbiev, quien forjó su propia leyenda en las 175 libras, donde unificó con éxito los títulos del CMB, la FIB y la OMB, salió al paso para minimizar la hazaña del “Monstruo Mexicano“. El ruso, conocido por su tasa de nocauts perfecta, argumentó que Benavídez simplemente había cumplido con la norma de la categoría, y no había hecho nada memorable.

A través de sus redes sociales, Beterbiev compartió su punto de vista, desestimando la contundencia de la victoria: “En el peso semipesado, el nocaut es algo que pasa regularmente. Es un castigo que forma parte de la división. Benavídez no hizo nada fuera de lo común contra Yarde.”

All you ask me about Benavidez-Yarde. I saw it. Nothing new for me. We two could have something better, isn’t it? — Artur Beterbiev (@ABeterbiev) November 24, 2025

No obstante, las declaraciones de Beterbiev ignoran el rápido y efectivo dominio de Benavídez en su nueva categoría.

A pesar de haber subido de peso recientemente, el pugilista ha necesitado solo tres peleas en las 175 libras para establecerse como una fuerza dominante.

En ese breve lapso, Benavídez ya ostenta los cinturones de campeón del Consejo Mundial de Boxeo y el título regular de la Asociación Mundial de Boxeo en la división, un ascenso meteórico que pocos han logrado.

Esta rápida acumulación de títulos importantes, incluso si Beterbiev lo minimiza, justifica la atención que su nombre atrae. La creciente tensión entre ambos púgiles, ambos con pedigrí de noqueadores, augura un enfrentamiento inevitable si Benavídez continúa su dominio en la nueva categoría.

