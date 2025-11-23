Taylor Swift estaría reformando una de sus mansiones para su boda con Travis Kelce

Los rumores sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce son cada vez mayores. Se ha llegado a asegurar que la pareja eligió junio del 2026 para celebrar la unión, y ahora se han compartido algunos detalles sobre el sitio donde se hará.

Desde el momento en que la estrella pop y el jugador de futbol americano anunciaron su compromiso se han evaluado muchas opciones sobre el lugar escogido, ahora, según ‘The Sun’, han comenzado una reforma en la histórica mansión que Swift tiene en Westerly, Rhode Island.

Esta propiedad siempre sonó como una opción, pues es la residencia favorita de la cantante, en la que durante años ha celebrado el 4 de julio y otras festividades junto con su familia y amigos. Que su boda sea allí sería continuar con una tradición.

‘The Sun’ también asegura que la pareja está dispuesta a invertir $1.2 millones de dólares en la creación de un nuevo jardín en la propiedad. Supuestamente, este sería el costo del trabajo de paisajismo que incluye jardineros, expertos y un equipo de seguridad para evitar que el resultado sea mostrado antes de tiempo.

Hay que recordar que Kelce también hizo un nuevo jardín en su mansión de Kansas City para hacer la propuesta a Swift, por lo que podría tomarse ese resultado como inspiración, aunque seguro será a una mayor escala.

Según la fuente consultada por ‘The Sun’, la pareja “quiere que toda la celebración se sienta como una ola de flores, con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas, además de hortensias azules, blancas y rosas, y peonías en tonos rosa, blanco y rojo”.

También agregó: “Taylor sueña con estar completamente rodeada de flores, con exuberantes arbustos florales por todas partes, haciendo realidad su sueño de adolescente de casarse en un mar de flores”.

Aunque por ahora todo son rumores, sin duda esta será la boda más esperada del 2026.

