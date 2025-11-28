Disney cancela estreno de ‘Zootopia 2’ en Hong Kong por respeto a las víctimas de los incendios

Disney canceló el estreno de ‘Zootopia 2’ y otras actividades programadas para este 27 de noviembre debido a los devastadores incendios en Hong Kong, que han cobrado la vida de al menos 83 personas.

El parque tomó esta decisión como una muestra de respeto a las víctimas de los incendios en varios edificios de gran altura de Hong Kong. Además del estreno de la secuela de ‘Zootopia’, se canceló la aparición de Joey Yung, actriz que da voz a la conejita Judy Hopps, así como una proyección especial de la cinta.

“Debido a un grave incidente ocurrido en Hong Kong, la aparición programada de Joey Yung en el desfile ‘Friendtastic!’, la proyección especial para miembros de Magic Access Selected de Zootopia 2 de Disney en Hong Kong Disneyland y el estreno de gala vespertino en Hong Kong Disneyland el 27 de noviembre de 2025 (jueves) han sido cancelados”, dice un comunicado.

Debido al estreno de ‘Zootopia 2’ estaba previsto un espectáculo de fuegos artificiales el cual también fue cancelado. “Debido a un incidente en Hong Kong y por respeto, Momentous: Party in the Night Sky de esta noche será cancelado. Gracias por su comprensión”, comunicaron los funcionarios del parque a través de una historia de Instagram .

Al menos 83 personas fallecieron debido a los incendios que han devastado edificios de viviendas sociales en el distrito de Tai Po, según informaron medios locales. Aunque las autoridades informaron que los incendios están prácticamente controlados se reporta que al menos 300 personas se mantienen desaparecidas. Además, 75 personas resultaron heridas, entre ellas al menos 12 bomberos.

Zootopia 2 tuvo la segunda mejor recaudación de Acción de Gracias para cualquier película. La cinta recaudó cerca de 20 millones de dólares, una cifra superada solo por Moana 2 del año pasado , con 27.7 millones de dólares.

La cinta se estrenó el pasado 26 de noviembre y debutó con una recaudación global de aproximadamente 81,1 millones de dólares en su primer día. En China recaudó 34 millones de dólares en su día de estreno, convirtiéndose en el mayor estreno de una película animada de Hollywood en la historia de ese país.

