Óscar Valez da detalles sobre su retiro del boxeo

El boxeador mexicano y antiguo campeón mundial en dos divisiones diferentes, Óscar Valdez, aseguró que su carrera profesional se encuentra atravesando la última etapa al tener ya 34 años; es por este motivo que desea poder tener una serie de victorias antes de colgar definitivamente los guantes para poder irse como todo un campeón del mundo y demostrar el gran legado que consiguió en sus años de combates.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante un contacto que tuvo con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionado sobre su trayectoria y el momento en el que siente que se encuentra su carrera.

“Sin duda yo creo que en la recta final. Pero me gustaría cerrar bien la carrera, cerrarla con un campeonato mundial y estar consciente, como lo digo, cuándo es tiempo de colgar los guantes”, expresó el peleador que cuenta con 13 años de carrera profesional y dos ciclos olímpicos que lo llegaron a posicionarse como uno de los mejores peleadores mexicanos en su momento”, expresó.

Valdez llegó a levantar el cinturón de campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el título de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) gracias a su impresionante ritmo de pelea. Sin embargo, los últimos tres años han resultado bastante complicados debido a que en este lapso ha sufrido las únicas tres derrotas que posee en su historial.

Adam Lopez y Oscar Valdez. (AP Photo/John Locher)

Estos combates fueron justamente la derrota contra Shakur Stevenson y posteriormente cayó en dos oportunidades más contra el también mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete; a pesar de esto todavía tiene altas aspiraciones para poder conseguir una tercera corona mundial antes de retirarse. Esto es algo que afirmó que ha venido demostrando con sus entrenamientos y con el sparring que realiza con pugilistas más jóvenes.

“Ahorita me siento bien físicamente, mentalmente me siento bien, mi equipo sigue teniendo fe en mí. Todavía tengo facultades en cuestión de que me ponen sparrings con jóvenes de 20 y 25 años y estamos haciendo buen papel con ellos en cuestión de la velocidad, reacción, condición. Pasamos todos los puntos claves que el boxeador necesita”, enfatizó Óscar Valdez en sus declaraciones.

Es importante resaltar que Óscar Valdez se encuentra a la espera de poder regresar al ámbito profesional para el año 2026 con algún combate confirmado, por lo que enfatizó que espera estar más que preparado física y mentalmente para el rival que consiga su equipo.

“Entonces, por ahorita es mantenerse lo mejor que se pueda. Y cuando sea tiempo de colgar los guantes lo vamos a dejar saber”, concluyó Óscar Valdez al enfatizar que desea poder mantener las opciones abiertas sobre futuros combates.

