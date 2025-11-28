Kim Kardashian revela que tiene baja actividad cerebral tras diagnóstico de aneurisma

La modelo y empresaria Kim Kardashian reveló que un estudio detectó que tiene “baja actividad” cerebral tras su diagnóstico de aneurisma hace unos meses.

En un episodio reciente del reality show de la famosa familia “The Kardashians”, Kim Kardashian reveló que se sometió a una tomografía luego de que supo que tuvo un aneurisma cerebral.

El el Dr. Daniel Amen, quien ha atendido a otros miembros de la familia Kardashian, le mostró sus resultados y determinó que las imágenes muestran que la dueña de Skins tenía poca actividad en una parte de su cerebro. El doctor le advirtió que esta condición le impediría gestionar el estrés, algo que Kim Kardashian ha experimentado de manera muy fuerte mientras estudiaba para el exámen de abogacía al tiempo que atendía sus responsabilidades como madre y manejaba su empresa Skims.

“La parte frontal del cerebro está menos activa de lo que debería. Con los lóbulos frontales, tal como funcionan ahora, sería más difícil gestionar el estrés, y eso no es bueno, sobre todo mientras estudias y te preparas para los exámenes”, dice

Kim Kardashian quedó atónita ante el diagnóstico. “Eso no puede ser”, dijo. “Es simplemente imposible… no aceptarlo”.

Durante el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, Kim Kardashian reveló que un estudio reveló que sufrió un aneurisma cerebral. En el episodio aparece llorando junto a su hermana, Kourtney, por los resultados de su ecografía.

Kim Kardashian atribuyó esta situación de salud a su tormentoso divorcio con el rapero Kanye West. con quien se casó en 2014 e iniciaron el divorcio en 2021.

En el episodio reciente de The Kardashians la dueña de Skims habló sobre la difícil situación con su exesposo y padre de sus hijos y reclamó que se cuestionen sus habilidades como madre por los comentarios del rapero. “A veces me dan ganas de estallar, pero no puedo. Simplemente no puedo”.

Hace unas semanas, Kim Kardashian habló sobre su relación tóxica con West. “Había muchas cosas con las que no podía lidiar. No me gustaba la sensación de que hablara mal de la abuela y las tías de mis hijos. Si alguien se siente así entonces no deberíamos estar juntos”, dijo en el podcast.

