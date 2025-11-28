Miss Chile 2025 anunció su compromiso: “Ningún estado civil puede determinar quién eres”

Inna Moll, quien fue la representante de Miss Chile 2025, ha decidido dejar a un lado la controversia que la envolvió cuando se viralizó por una transición que hizo con el maquillaje que le realizaron en el Miss Universo, dado que su gesto con el polvo compacto no les pareció acertado. Ahora protagoniza una nueva historia porque anunció que su novio le pidió matrimonio.

“Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso… vale más que todo. Comenzamos un camino lleno de luz, respeto y sueños compartidos, y no puedo sentirme más agradecida de que la vida nos juntó”, escribió en las redes sociales.

La modelo profesional agregó que ha tenido un año bastante movido y lleno de emociones que ni ella misma esperaba, pero sí estaba consciente de algo: el hecho de estar soltera, casada o viuda no puede decir cuál es el valor que tiene una persona, y rechaza que algunos se dejen medir por una situación como esa.

“En estos últimos meses he vivido experiencias intensas y momentos que me han recordado algo esencial: ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y, mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales. La verdadera belleza nace de la libertad, de saber que puedes elegir tu destino, tus batallas, tus amores y tus prioridades”, explicó.

Moll no quiso finalizar su comunicado sin antes mencionar que asumirá el compromiso del matrimonio con todo el cariño del mundo, ya que considera que esta etapa de su vida no la hará menos que aquellas que no están casadas, rechazando así la postura del certamen de belleza que determina que un triunfo depende del estado civil de las modelos.

“Me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento. Nos hace mujeres más fuertes y capaces. Se vienen cosas hermosas… y estoy lista para vivirlas desde el amor, la autenticidad y la fuerza que como mujer llevo dentro“, dijo.

