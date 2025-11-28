Ryan García manda potente mensaje a los Haney: “Les daré un baño de realidad”

El boxeador estadounidense con raíces mexicanas, Ryan García, decidió pronunciarse sobre la reciente victoria que consiguió el también estadounidense Devin Haney contra Brian Norman Jr. para poder convertirse en el nuevo campeón mundial de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y así posicionarse como uno de los mejores pugilistas libra por libra del planeta en la actualidad.

Estas declaraciones las realizó el peleador a través de sus redes sociales, donde aseguró que no se sorprendió en absoluto por este resultado debido a que sabía bien que iba a resultar vencedor por el alto nivel competitivo que ha mostrado a lo largo de su carrera; especialmente por la recuperación que tuvo tras el enfrentamiento contra José Ramírez.

Ryan García podría luchar por un título mundial del CMB. Crédito: Frank Franklin II | AP

“No me sorprendió en absoluto. Sabía que Haney se recuperaría después de la pelea con José Ramírez. Haney me demostró lo que suele ser: un pegador rápido, con una selección de golpes astuto y, en definitiva, que sabe cómo mantenerse fuera de alcance. Haney recuperó la confianza una vez que derribó a Brian, y Norman la perdió por completo y no supo cómo recuperarla”, expresó ‘KingRy’.

Ryan García también destacó que la estrategia utilizada por Haney durante este combate contra Norman Jr. fue mucho mejor que la que aplicó su rival; aunque al mismo tiempo consideró que pudo haber triunfado mucho antes de lo previsto pero no supo acabar con su rival en el momento oportuno.

“Haney logró salirse con la suya. Nunca hubo una amenaza real después de eso (la caída de Norman). Brian lucía como pensé que luciría: inexperto. Haney no tiene instinto asesino, sabía que iba a ser demasiado para Norman, definitivamente se notó. Con Devin, tienes que lastimarlo, no puedes dejar que se salga con la suya. Tienes que hacer que sienta cada golpe. Porque, como han visto, Devin peleará con miedo. Norman estuvo frente a él toda la noche. ¿Qué haces parado frente a Haney? Tarde o temprano, encontrará sus golpes. Fue una mala estrategia para Norman”, relató en sus declaraciones.

Devin Haney durante un comabte contra Ryan García. Crédito: Jeff Chiu | AP

“Voy a mostrar una faceta completamente diferente de mí y un Ryan completamente diferente al de mi última pelea. Todos cambiarán de opinión y dirán: ‘Debería pelear con Haney. Devin simplemente no puede vencerme. No importa lo que hagas, cómo lo prepares, siempre le gano a ese hombre. Lo conozco mejor que él mismo”, argumentó.

Para finalizar, Ryan García aseguró que desea callarle la boca a los Haney sobre sus acusaciones de haber hecho trampa en el primer combate y es por este motivo que está enfocado en poder conseguir la revancha para lograr un triunfo contundente.

“Estoy harto de que digan que hice trampa, ¡yo no hice trampa!. Cualquiera que lo investigue sabe que no tenía ninguna ventaja real, e incluso los Haney lo saben, pero si quieren entrar en la pelea con esa ilusión, que lo hagan, porque les daré un baño de realidad una vez más. Y no voy a ser amable con ellos otra vez. Creen que voy a ser amable, pero no lo voy a ser, el mismo trato, la misma paliza y la misma mentalidad”, concluyó García.

Sigue leyendo:

–Óscar Valez da detalles sobre su retiro del boxeo

–Devin Haney quiere la revancha contra García: “Busco mi redención”

–Allan Saint-Maximin llena de elogios la dirección de André Jardine