“Train Dreams”: El nuevo éxito de Netflix que comienza a encaminarse hacia el Oscar 

A solo una semana de su estreno, “Train Dreams”, un drama íntimo y visualmente impecable, ha logrado conquistar al público de Netflix gracias a su combinación única de western, memoria y tragedia rural.

Según datos de la propia plataforma, “Train Dreams” se ubica actualmente en el séptimo puesto entre las 10 películas más vistas del mundo en Netflix, un arranque que ha sorprendido a críticos y especialistas tras su silencioso paso por salas a inicios de 2025.

¿De qué trata “Train Dreams”?

La película sigue la vida de Robert Grainier, un trabajador ferroviario que intenta construir un hogar en la frontera estadounidense a inicios del siglo XX. Su historia arranca con un suceso que marca para siempre su destino y lo obliga a enfrentar una pérdida devastadora en medio de un territorio donde la soledad, la naturaleza salvaje y la dureza del trabajo moldea a quienes lo habitan.

A partir de ahí, la cinta muestra el recorrido de Grainier a lo largo de varias décadas, explorando sus silencios, sus duelos y la forma en que el paisaje cambia junto con él. “Train Dreams” apuesta por un ritmo contemplativo, imágenes profundamente evocadoras y un retrato emocional que evita los excesos y se enfoca en lo humano.

“Train Dreams” está inspirada en la novela corta homónima de Denis Johnson, nominada al Pulitzer y considerada una de las piezas más poderosas del autor. La adaptación se mantiene fiel al tono nostálgico y poético del texto, trasladando su sensibilidad literaria al lenguaje cinematográfico sin sacrificar accesibilidad.

Un elenco de primer nivel

El protagonista, Robert Grainier, está interpretado por Joel Edgerton, que construye un personaje contenido, casi hermético, pero cargado de emociones soterradas. Su trabajo sostiene buena parte del peso dramático de la cinta y muchos críticos ya lo señalan como una de las interpretaciones más sólidas de su carrera reciente. A su lado aparece Felicity Jones en un papel clave dentro del arco emocional de Grainier, junto a Clifton Collins Jr., Kerry Condon y William H. Macy, que completan un reparto con rostros muy reconocibles del cine independiente y de gran estudio.

La dirección corre a cargo de Clint Bentley, quien también firma el guion junto con Greg Kwedar. Ambos ya habían trabajado juntos en proyectos de corte intimista, y aquí vuelven a apostar por una narración pausada y muy apoyada en la actuación y la atmósfera.

Camino al Oscar: primeras predicciones

A pesar de haberse estrenado originalmente en cines en enero de 2025, la película fue adquirida por Netflix meses después y relanzada mundialmente en la plataforma, lo que la posiciona directamente para la temporada de premios de 2026.

Especialistas comienzan a señalarla como una contendiente seria en distintas categorías, especialmente Mejor Guion Adaptado, por su impecable traducción de la obra de Denis Johnson, y Mejor Fotografía, gracias a su uso magistral de la luz natural, encuadres amplios y una estética que recuerda a los grandes clásicos del cine estadounidense.

