Wilton Manors, Florida: la mejor ciudad para jubilarse sin necesidad de coche, según un estudio 

Wilton Manors, una pequeña comunidad del condado de Broward, en Florida, volvió a colocarse en el mapa nacional gracias a su presencia en un nuevo ranking sobre ciudades ideales para retirarse. Esta vez, destaca por posicionarse como el mejor lugar de Estados Unidos para jubilarse sin necesidad de utilizar automóvil.

De acuerdo con un análisis reciente de GOBankingRates, la ciudad obtuvo calificaciones sobresalientes en caminabilidad, accesibilidad y calidad de vida, elementos especialmente valorados por jubilados que buscan reducir gastos y ganar practicidad en su día a día.

Por qué Wilton Manors encabeza el estudio

Según GOBankingRates, la ciudad alcanzó una puntuación de 17 sobre 20 en el Índice Nacional de Caminabilidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), además de un puntaje de 91 sobre 100 en habitabilidad. Estas métricas la colocan por encima de decenas de ciudades evaluadas para vivir el retiro sin depender de un vehículo.

Wilton Manors es conocida como la “Isla Ciudad” por su ubicación entre los brazos del Middle River. Crédito: Chris O’Meara | AP

El estudio determinó que gran parte de este desempeño se debe a su diseño urbano: calles transitables, zonas comerciales concentradas y servicios públicos ubicados a distancias cortas. Aunado a lo anterior, Wilton Manors es conocida como la “Isla Ciudad” por su ubicación entre los brazos del Middle River y por su vida comunitaria activa, lo que refuerza su atractivo para adultos mayores.

Una comunidad pequeña, diversa y pensada para caminar

Con aproximadamente 11,400 habitantes, Wilton Manors ofrece un entorno compacto y accesible. Las evaluaciones citadas por GOBankingRates destacan que su trazado urbano facilita que residentes mayores puedan realizar la mayoría de sus actividades a pie o en bicicleta, desde compras básicas hasta visitas a centros comunitarios.

Además, subrayó que la ciudad cuenta con una reconocida comunidad LGBTQ+, museos locales y espacios culturales que mantienen una vida social activa y diversa, un punto adicional para quienes buscan un entorno inclusivo durante la jubilación.

Beneficios económicos y de estilo de vida

Uno de los argumentos más relevantes del estudio es el ahorro que representa prescindir de un coche durante el retiro. Según el estudio, evitar gastos como gasolina, mantenimiento, seguro y estacionamiento puede liberar una parte significativa del presupuesto anual.

A esto se suma que la ciudad cuenta con parques accesibles, rutas peatonales y servicios municipales adecuados para adultos mayores, lo que contribuye a un estilo de vida más lento, cercano y conectado con el entorno, características que GOBankingRates identifica como prioritarias entre jubilados.

Consideraciones sobre el costo de vida

Aunque Wilton Manors sobresale en caminabilidad y calidad de vida, el estudio advierte que no es una ciudad económica. De acuerdo con GOBankingRates, el costo estimado para vivir cómodamente allí ronda los $73,020 anuales, una cifra que puede ser elevada dependiendo del nivel de ingresos del jubilado.

Aun así, el análisis destaca que la posibilidad de vivir sin coche y la cercanía entre servicios ayudan a compensar parte de estos gastos, especialmente en comparación con ciudades donde el transporte privado es indispensable.

Además, el propio estudio señala que Florida domina el ranking nacional, colocando cinco de sus ciudades dentro de las 50 mejores para retirarse sin automóvil, en parte por beneficios fiscales como la ausencia de impuesto estatal sobre la renta.

