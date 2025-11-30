Ivonne Montero habla del fin de su noviazgo con Jonathan Vázquez: negó presunta infidelidad

Ivonne Montero, actriz mexicana, confirmó que está soltera y aclaró si su ex Jonathan Vázquez le fue infiel, tal como circuló en las redes sociales.

“No fue así. Nosotros estábamos prácticamente 24/7, o sea, no había la posibilidad de que sucediera y después él dio a entender que había otro post que afirmaba que el engaño era de mi parte. Entonces, cuando hay algo que no está funcionando, la salida más rápida es decir ‘ay, hubo engaño, hubo infidelidad’”, comentó a varios reporteros la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Ivonne Montero habló de su situación sentimental

La artista aseguró que ella es una mujer leal y que solo en una ocasión fue infiel, algo de lo que no se siente orgullosa.

Ivonne Montero indicó que siempre creerá en el amor y que aprendió a no esperar tanto tiempo para darse una nueva oportunidad.

“Me encanta ese estado que uno vive cuando está enamorado, que fue lo que me sucedió, el sentirme con un hombre al lado, capaz de cuidarme, de enseñarme muchas cosas y hacerme sentir valiosa”, afirmó.

Gustavo Adolfo Infante explicó que el joven con el que salió la actriz trabajaba en el área técnica del teatro, algo que ayudó a que estuviera cerca de la famosa.

En otra entrevista con Venga la Alegría, Ivonne Montero afirmó que el rompimiento fue por el bienestar de ambos. “Me di la oportunidad con Jonathan de vivir una relación, la disfruté muchísimo, aprendí muchas cosas maravillosas, pero también a lo largo del tiempo, cuatro meses que estuvimos juntos, te vas dando cuenta, vas poniendo en una balanza si tú puedes continuar de la mano con la persona”, indicó.

Este amorío fue bastante mediático pues la actriz le lleva 11 años a su ex, algo que generó múltiples comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales.

