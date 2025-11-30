Carlos Adyan, conductor de Telemundo, tuvo unas espectaculares vacaciones por Asia

Carlos Adyan, presentador de En Casa con Telemundo y Pica y se Extiende, disfrutó luego del Miss Universo de unas vacaciones por varios países de Asia y ha compartido en su cuenta en Instagram algunos detalles de los días de desconexión que tuvo junto con su esposo Carlos Quintanilla.

“Vacaciones de ensueño. Viaje de contrastes y conocimiento 🇱🇦🇻🇳🇰🇭 ¿Les gustó?”, escribió el periodista boricua, quien visitó Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya.

El itinerario fue diseñado con “vuelos cortos y tiempos suficientes en cada ciudad”, comenzando su aventura tras llegar desde Bangkok.

La aventura comenzó en Laos con un “street food tour increíble” inmediatamente después de aterrizar. El día 2 estuvo dedicado a la naturaleza y las tradiciones, realizando un paseo en bote por el río Mekong, visitando el ‘whisky village’, viendo elefantes y explorando cuevas, y culminando en la belleza natural de la cascada Kuang Si.

Carlos Adyan disfrutó de varios países de Asia

Adyan contó que el momento más destacado fue el tercer día, cuando amaneció presenciando el ritual de los monjes, que describió como “una de las experiencias más lindas”, antes de volar a Vietnam esa misma tarde.

En Vietnam, el boricua se concentró en Hanói y sus alrededores. El día 4 fue una jornada intensa que incluyó un tour por la famosa Ha Long Bay, regresando a Hanói esa misma tarde para sumergirse en un food tour nocturno. Al Día 5, realizó un city tour completo de Hanói para conocer sus principales atractivos antes de tomar un vuelo hacia su destino final, Camboya.

En ese país vio el amanecer en Angkor Wat a las 4:30 a.m. Después de este momento mágico, pasó una tarde de descanso en el hotel y cerró la noche disfrutando de un buffet típico acompañado de la tradicional danza Apsara, terminando la jornada en Bar Street.

Finalmente, el día 7 fue de relax con un spa y descanso, y de camino al aeropuerto para su vuelo de regreso a Bangkok, hizo una última parada en la villa flotante Kampong Phluk.

Esta travesía fue una oportunidad para que la pareja conociera estas culturas y además coleccionaran más momentos inolvidables en su relación.

Sigue leyendo:

· ¿Qué hizo Francisca, de Despierta América, en La Casa de Alofoke?

· Gracie Bon cuenta anécdota en La Casa de Alofoke anécdota sobre Drake

· Caramelo participará en el reality La Casa de Alofoke