Miss Venezuela regresa a su país tras el controversial Miss Universo 2025

Stephany Abasali, quien representó a Venezuela en el Miss Universo 2025, regresó a su país este 30 de noviembre, luego de una participación destacada en el concurso de belleza que se celebró en esta edición en Tailandia.

La segunda finalista del certamen de belleza compartió en su cuenta en Instagram un video de los mejores momentos que vivió en su recibimiento.

Luciendo un traje rosado y un estilismo bastante elegante, Stephany pisó de nuevo suelo venezolano y compartió con una gran cantidad de fanáticos, que le reconoció el excelente trabajo que hizo en el país asiático.

En la descripción del video, la Miss Venezuela 2024 comentó la felicidad que la embargó por estar de nuevo en su nación. “Qué bien se siente estar de nuevo en casa. Me llenan el alma”, escribió.

La publicación causó una gran cantidad de comentarios, la mayoría de ellos para celebrar la actuación de la venezolana en el Miss Universo.

Stephany Abasali, Miss Venezuela, habla de la coronación de Fátina Bosch

Lejos del escándalo, la modelo aceptó en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta el triunfo de su compañera, a quien le tiene mucha estima incluso desde antes de conocerla en el país asiático, según contó en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

“Yo quiero mucho a Fátima, ella es una persona muy especial. Nos llevamos muy bien durante el concurso y también mucho antes de que nosotros nos conociéramos, yo optaba por ella para que ganara su nacional, porque me veía muy reflejada en ella, sentía que íbamos a tener una muy buena conexión”, comentó acerca de la mexicana.

La venezolana también consideró que la mexicana hará un excelente papel como Miss Universo: “No tengo duda alguna de que ella va a llevar este reinado de la mejor manera. Ella tiene un corazón muy bonito y habla desde allí, es alguien a quien le tengo mucho cariño”.

A Stephany Abasali le preguntaron qué sintió cuando la vio coronada y fue la primera en acercársele a Fátima para felicitarla. Ante esto, explicó que se emocionó mucho porque ganó una latinoamericana, algo que la llenó de orgullo.

En la entrevista, la reina de belleza habló de las denuncias de falta de transparencia en el concurso y dijo que si ella hubiera sentido eso, no habría participado en el certamen.

La Miss Venezuela era una de las grandes favoritas de esta edición, gracias a su elegancia y estilo, con el que conquistó a muchas personas. Su trabajo fue reconocido con el puesto de segunda finalista y además recibió la banda de Miss Universe Americas, destacando la participación que tuvo.

