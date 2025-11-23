El mensaje de la venezolana Stephany Abasali luego del Miss Universo 2025

Stephany Abasali, Miss Venezuela, publicó un mensaje en su cuenta en Instagram en el que agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le brindaron en el Miss Universo.

En su mensaje, la candidata venezolana se mantuvo al margen del escándalo que se ha registrado recientemente con la coronación de Fátima Bosch, con quien fue muy cercana en el concurso.

En medio de todo el revuelo que se ha generado, la reina de belleza se limitó a extender unas palabras a quienes la respaldaron durante su participación en Tailandia.

“Gracias Venezuela, Gracias porque cada escepticismo fue una chispa que encendió un fuego más grande dentro de mí. Trabajé, y lo hice de sol a sol, de inicio a fin, no me importaba si dormía, si me dolía o ya no podía, porque mi ambición de querer enorgullecerlos y dejarlos en alto me perseguía, pero no era para probarles algo, sino para honrar el sueño de nuestra nación”, escribió este domingo la joven de 25 años de edad.

Además de esto, Stephany destacó la labor que hizo en el certamen: “El verdadero Miss Universo es la meta de dejar un legado, y ese trabajo se logra con o sin una corona física. La corona es un símbolo, pero el impacto que podemos generar, la inspiración que podemos sembrar y la huella que podemos dejar en las próximas generaciones, es eterna”.

Por último, señaló: “A los que creyeron desde el día uno, gracias por ser mi escudo. A los que se unieron en el camino, gracias por su fuerza. Y a Venezuela entera, gracias por ser la razón”.

Miss Venezuela era una de las grandes favoritas de la edición. Sin embargo, el jurado consideró que la Miss Universo debía ser la mexicana Fátima Bosch, quien protagonizó en la concentración un fuerte encontronazo con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

