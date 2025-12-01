Powerball sube a $740 millones: así serán los próximos sorteos y cuánto podrías ganar

El premio mayor de Powerball volvió a crecer y alcanzó este fin de semana una cifra que pocos juegos de lotería conocen: $740 millones de dólares, luego de que el sorteo del sábado no arrojara a ningún ganador del premio mayor.

Se trata del tercer jackpot más grande del año, una cifra que ha captado la atención de jugadores en todo Estados Unidos, especialmente de cara al próximo sorteo de este lunes 1 de diciembre, que podría cambiarle la vida a un afortunado.

Los números ganadores del 29 de noviembre fueron 19, 22, 30, 32, 59 y el Powerball 1, pero nadie logró acertar la combinación completa. Esto provocó que el bote creciera una vez más, y con él, la expectativa del público.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, sí se registró un boleto vendido en Florida que acertó las 5 bolas blancas, obteniendo $1 millón. En cambio, los premios de $2 millones, que se entregan cuando se aciertan las 5 bolas blancas más el Power Play, quedaron vacantes.

Un premio en ascenso que recuerda otros récords

El crecimiento del bote no es una sorpresa para los seguidores de Powerball, especialmente considerando cómo se han comportado los sorteos durante 2024. El pasado 6 de septiembre, 2 boletos vendidos en Missouri y Texas compartieron cerca de $1,800 millones, el segundo premio más alto en la historia de Powerball y un hito para la lotería estadounidense.

En meses anteriores, otros jugadores también han sido agraciados con premios de gran magnitud. Un participante de California ganó $205 millones el 31 de mayo; otro jugador de Kentucky obtuvo $168 millones el 26 de abril; un residente de Anaheim, California, se llevó $526.5 millones el 29 de marzo; y el primer gran ganador del año apareció el 18 de enero con un premio de $331 millones. Esta cadena de jackpots millonarios ha mantenido a Powerball entre los juegos más buscados del país.

¿Cuánto puede ganar el próximo afortunado?

Si alguien acierta los seis números en el sorteo del 1 de diciembre, podrá elegir entre dos modalidades para recibir su dinero, cada una con características clave:

Pago anual (anualidad)

Consiste en 30 pagos distribuidos durante 29 años, comenzando con una entrega inicial que aumenta progresivamente. Con el premio actual, la anualidad otorgaría alrededor de $24 millones por año antes de impuestos, lo cual garantiza estabilidad financiera en el largo plazo.

Pago único en efectivo

Es la opción más popular entre los ganadores y en esta ocasión asciende a $346.1 millones antes de impuestos. Esta cifra es menor a los $740 millones anunciados porque representa el valor presente del premio si se recibe de una sola vez, sin los intereses generados a lo largo de 3 décadas.

Ambas modalidades están sujetas a impuestos federales y, en algunos casos, a impuestos estatales. La cifra final depende de la jurisdicción donde se compró el boleto y de las leyes fiscales vigentes.

¿Cómo se juega Powerball?

Powerball es uno de los juegos de lotería más accesibles del país. Cada boleto cuesta $2 por jugada, y para participar es necesario elegir:

* 5 números del 1 al 59

* Un número Powerball del 1 al 26

Los jugadores pueden seleccionar sus números manualmente mediante una boleta o recurrir al Quick Pick, que elige los números al azar. Además, existe la opción del Power Play, un complemento que multiplica las ganancias que no corresponden al premio mayor por 2, 3, 5 o incluso 10, según el sorteo. En Idaho y Montana, la jugada incluye el Power Play de manera predeterminada, con un costo mínimo de $3 por apuesta.

El juego cuenta con 9 formas de ganar, desde acertar solo la Powerball hasta lograr la combinación completa de 6 números. Por ello, incluso quienes no obtienen el premio mayor pueden recibir premios secundarios que van desde unos pocos dólares hasta sumas considerablemente más altas.

¿Dónde y cuándo se realizan los sorteos?

Los sorteos de Powerball se celebran todos los lunes, miércoles y sábados a las 22:59 horas (ET) en el estudio de la Lotería de la Florida, ubicado en Tallahassee. El juego está disponible en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Su amplia cobertura contribuye a que los acumulados crezcan con rapidez cuando nadie acierta los 6 números ganadores.

¿Qué hacer si ganas?

Los expertos recomiendan actuar con calma. El primer paso es firmar el boleto y guardarlo en un lugar seguro. Luego, buscar asesoría profesional para conocer los tiempos, las opciones de cobro y las implicaciones fiscales. Además, cada estado tiene normas distintas: algunos permiten reclamar el premio de forma anónima, mientras que otros obligan a revelar la identidad del ganador.

Con el premio mayor subiendo a $740 millones, muchos jugadores ya están listos para volver a probar suerte. Este día podría ser decisivo para alguien que, con un solo boleto, cambie su vida por completo.

