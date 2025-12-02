Alexis Vega quedaría fuera de acción para las semifinales ante Rayados

Los Diablos Rojos del Toluca tendrán una importante tarea este jueves al enfrentarse contra los Rayados de Monterrey en las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el firme objetivo de salir triunfante para estar un paso más cerca de la final y del bicampeonato en el balompié azteca.

A pesar de esto, el equipo comandado por Antonio Mohamed podría enfrentar la ausencia del delantero Alexis Vega para este compromiso, jugador que ha estado fuera de acción desde la Jornada 15 del torneo Apertura por una lesión en el muslo izquierdo y quien parece todavía no estar en las condiciones pertinentes para encarar un partido de tal nivel como el que tendrán esta semana.

Aunque el comienzo de la fase final se retrasó dos semanas tras la Fecha 17, ese margen tampoco resultó suficiente para que el atacante estuviera en condiciones de reaparecer. Por ello, todo indica que el futbolista no estará disponible para el duelo de Ida de las Semifinales frente a Monterrey.

En el plantel, la situación médica de Vega se ha tomado con prudencia debido a que Jesús Gallardo pidió evitar cualquier tipo de presión sobre su compañero y priorizar la evolución correcta de la lesión. El jugador explicó que lo único realmente relevante es que Alexis vuelva únicamente cuando esté recuperado al 100% para poder seguir ayudando al equipo.

Alexis Vega y Antonio Mohamed “Turco”. Foto: Imago7/ Arturo Hernandez

“Lo de Alexis, él está tranquilo, creemos que lo más importante es su recuperación, tampoco hay que apresurarlo para que juegue el miércoles, por ejemplo, o el sábado, y se vuelva a lesionar. Entonces hay que tener calma, que él se sienta listo para jugar. Lo más importante es su salud y en lo futbolístico vamos a tratar de arreglarlo el miércoles o el sábado”, expresó a los medios de comunicación.

La molestia que dejó fuera al atacante ocurrió el pasado 26 de octubre durante el enfrentamiento contra Mazatlán en el estadio Nemesio Diez. Desde entonces, trabaja para superar la lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo y volver a estar disponible para Antonio Mohamed.

Gallardo también habló sobre la falta de contundencia del Toluca en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final ante FC Juárez, donde reconoció que la falta de Vega ha sido determinante para todos los miembros de la plantilla y es por eso que han trabajado arduamente en poder reemplazarlo.

“No es una falta de gol, nos faltó concretar el sábado, pero tuvimos oportunidades. El equipo de Juárez se echó un poco atrás buscando el contragolpe, entonces eso nos dificultó un poco meter goles. Sabemos la capacidad de gente que tenemos arriba, Paulinho, Robert (Morales) también. Obviamente Alexis también nos hace falta muchísimo porque viene haciendo las cosas muy bien y nos da un plus allá arriba, porque sabemos de su calidad, Helinho lo suple bien, entonces estamos tranquilos”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Carlo Ancelotti da duro golpe a Vinícius: “Si está al 90% convocaré a otro”

–Antonio Rüdiger reconoce los cambios en su cuerpo con el pasar de los años

–Chucky Lozano habla sobre su futuro tras la eliminación de San Diego FC