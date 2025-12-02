Falsa vida de una ‘influencer’ en Nueva York: huyó de restaurantes sin pagar, la desalojaron de su apartamento y terminó en la cárcel

Pei Chung, una ‘influencer’ conocida en Nueva York por tener una larga lista de fugas de restaurantes sin pagar, fue desalojada de su apartamento de $3,500 dólares mensuales en Williamsburg tras acumular una elevada deuda de alquiler. Así lo informó The New York Post, que indicó que la joven está detenida.

El medio detalló que el alguacil de la ciudad Robert Renzulli acudió el martes al edificio ubicado en 416 Kent Avenue para ejecutar la orden de desalojo firmada a petición del propietario del inmueble: el exgobernador de Nueva York Eliot Spitzer.

Renzulli tardó cerca de una hora en cambiar las cerraduras y confirmó que la inquilina no se encontraba en la vivienda. “El apartamento estaba vacío. La joven no estaba. El desalojo está consumado”, declaró a The Post.

La vida falsa de Pei Chung

Pei Chung adquirió notoriedad luego de que la detuvieron en al menos 10 ocasiones por abandonar restaurantes de lujo tras consumir costosas comidas gourmet sin pagar.

Según testimonios recogidos por The New York Post, la joven solía presentarse vestida con ropa de diseñador y fingía ser una influencer contratada para reseñar los platos, incluso publicando en Instagram las fotografías de alimentos que jamás pagó.

Trabajadores de diversos locales dijeron al medio que la joven acumulaba facturas de gran tamaño y que aparentaba estar realizando colaboraciones comerciales.

En uno de los casos, un empleado del popular asador Peter Luger aseguró que la joven llegó a ofrecer sexo para cubrir el costo de un filete antes de intentar irse del lugar sin pagar.

La “buena suerte” de ella terminó cuando un juez le impuso una fianza de $4,500 dólares y ordenó su traslado a Rikers Island, además de ordenar que se le realizara una evaluación psicológica.

Debía 40,000 dólares de alquiler

Los documentos judiciales citados por The New York Post indican que Chung acumuló una deuda que ascendía a $40,000 dólares en el apartamento tipo estudio.

Desde ese mismo espacio, la joven publicaba fotos en redes sociales posando en lencería, manteniendo una apariencia de lujo y comodidad mientras no cancelaba el alquiler.

Renzulli explicó al medio que las pertenencias de Chung —incluidos muebles, ropa y artículos personales— permanecen dentro del apartamento. De acuerdo con la ley, el propietario debe resguardarlas durante 30 días antes de decidir si puede desecharlas.

