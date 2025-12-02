Prada concreta la compra de Versace: ¿una nueva era para la moda de lujo?

El Grupo Prada formalizó este martes la compra de la antigua firma competidora, Versace, por $1,375 millones de dólares, en un movimiento que busca revitalizar a la icónica marca milanesa, para agregar a su tradicional estilo minimalista de Prada la opulencia de Versace en una fusión de estilos ‘ugly chic’ de Prada y el atractivo juvenil de Miu Miu.

Con esta fusión Prada buscará relazar las ventas de Versace, después de un desempeño mediocre que se extiende a la época pospandemia, como parte del grupo de lujo estadounidense Capri Holdings.

En un breve comunicado, Prada declaró que esta fusión se completó luego que obtuvieron las autorizaciones regulatorias correspondientes a Capri Holdings, que también es propietaria de las marcas Michael Kors y Jimmy Choo e informó que el dinero se utilizaría para saldar deudas.

Donatella Versace, heredera de la firma, celebró el acuerdo en una publicación de Instagram, donde también recordó el cumpleaños del difunto fundador de la marca, su hermano, Gianni Versace.

“Hoy es tu día y el día en que Versace se une a la familia Prada. Pienso en la sonrisa que habrías dibujado en tu rostro”, escribió en una publicación con una fotografía de 1996 de Gianni Versace con Miuccia Prada.

El futuro de Versace

Por su parte, Lorenzo Bertelli CEO de Prada, había declarado que dirigirá la próxima fase de Versace como presidente ejecutivo, además de fungir como director de marketing del grupo y jefe de sostenibilidad.

El hijo de Miuccia Prada y del presidente del Grupo Prada, Patrizio Bertelli, adelantó que no espera algún cambio ejecutivo rápido en Versace, aunque advirtió que la compañía, que se encuentra entre las 10 marcas más reconocidas del mundo, ha tenido durante mucho tiempo un desempeño inferior en el mercado.

Pero hay grandes expectativas sobre lo que pueden lograr con Versace: Prada siente que la compra de Versace, de 47 años de antigüedad, ofrece “un potencial de crecimiento significativo sin explotar“, que combina “el Prada minimalista con un Versace maximalista”, dijo Luca Solca, director general del sector de lujo de la firma de investigación Sanford C. Bernstein, por lo que históricamente no compiten por los mismos clientes.

Versace ya pasó su apogeo, dijo Solca. “El reto y la oportunidad es recuperar su relevancia… Tendrán que inventar algo que la haga atractiva, deseable e interesante de nuevo”.

Previo a esta compra, Versace había iniciado un relanzamiento creativo a cargo de un nuevo diseñador, Dario Vitale, quien presentó su primera colección durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre. Vitale era jefe de diseño en Miu Miu. Aunque hubo comentarios diversos, la colección fue bien recibida por los compradores. “Creo que este es un primer paso prometedor”, estimó Solca.

El consorcio de Capri Holdings

En 2018, Capri Holdings pagó $2,000 millones de dólares por Versace, pero tuvo dificultades para posicionar el perfil audaz de la marca en la reciente era del “lujo silencioso”. El presidente de Capri Holdings, John D. Idol, aceptó en un comunicado que “Prada es el socio ideal para guiar a esta célebre casa de lujo hacia su próxima era de crecimiento”.

Versace representó el 20% de los ingresos de Capri Holdings en 2024, cuando generó más de $6,000 millones de dólares.

Mientras que Prada anunció que la compra de Versace representaría el 13% de los ingresos proforma del Grupo Prada, mientras que Miu Miu representaría el 22% y Prada el 64%. El Grupo Prada, que también incluye el calzado Church’s, registró un incremento del 17% en sus ingresos, hasta alcanzar casi $6,300 millones de dólares el año pasado.

El sello de Prada en la operación de Versace

Mientras tanto, Grupo Prada ya ha inició los preparativos para incorporar a Versace a su sistema de fabricación italiano, un motivo de orgullo para el grupo. “Ya sea para fabricar un bolso de una u otra marca, el saber hacer es el mismo”, explicó Bertelli.

Prada cuenta con una academia con 25 años de antigüedad, donde se han formado unos 570 nuevos artesanos en un programa de formación interno para las regiones de Toscana, Marcas, Véneto y Umbría. El año pasado, Prada contrató al 70% de los 120 artesanos que se formaron en la academia. Este año, el número aumentó un 28%, alcanzando los 152.

El Grupo Prada también invirtió $69 millones de dólares euros en su cadena de suministro este año, incluyendo una fábrica de artículos de cuero cerca de Siena, una nueva fábrica de géneros de punto cerca de Perugia, además del aumento de la producción en su fábrica de Church’s en Gran Bretaña y la expansión de otra fábrica en la Toscana. Mientras que entre 2019 y 2024 realizó inversiones por $232 millones de dólares.

