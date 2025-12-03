Anciano muere derribado al suelo al tropezarse con vecino furioso en calle de Nueva York

Dean Conover Whetzel, hombre de 82 años, murió semanas después de estar hospitalizado por una caída en una calle del West Village en Manhattan (NYC).

Dana Escoffier, de 79 años, presuntamente arrojó a Conover al suelo en una acera, lo que provocó que se golpeara la cabeza durante una discusión después de que ambos tropezaran por error alrededor de la 1:30 p.m. del 11 de octubre, según la policía y otras fuentes.

“Lo empujé porque chocó conmigo”, supuestamente dijo Escoffier frente a un testigo en la calle Hudson, cerca de West 11th St, antes de huir del lugar, según la fiscalía. Esa persona siguió al enfurecido septuagenario y lo señaló a la policía, según una denuncia penal.

Mientras la víctima fue encontrada inconsciente por la policía con el ojo derecho hinchado y una laceración en la nuca. Lo trasladaron al NYC Health/Hospitals/Bellevue en estado crítico. Falleció tres semanas después a causa de sus heridas. El médico forense dictaminó el caso como homicidio el 6 de noviembre, informó este lunes el Departamento de Policía de Nueva York.

Los dos ancianos no se conocían, pero vivían a la vuelta de la esquina, según informó NYPD. Escoffier fue acusado de agresión y acoso agravado en octubre antes de ser puesto en libertad, señaló New York Post. No está claro si enfrentará cargos adicionales tras la muerte de la víctima. Deberá comparecer ante el tribunal este jueves 4 de diciembre. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en septiembre Jahlil Jackson, joven de 26 años, murió una semana después de recibir un puñetazo en la cara en una calle en El Bronx (NYC). En agosto, más de 18 meses después de que Édgar Acevedo (47) sufriera un infarto mortal durante un asalto en El Bronx, NYPD anunció el arresto de un segundo sospechoso. También ese mes Ercel Williams, residente de Harlem de 45 años, fue hallado muerto con una herida de golpe en la cabeza y su caso fue declarada homicidio por un patólogo municipal.

En septiembre de 2024 Benjamín Bernal, inmigrante mexicano de 58 años y padre de 5 hijos, murió un mes después de ser golpeado brutalmente en una acera en El Bronx (NYC). En agosto de ese año una enfermera latina falleció al ser tropezada por un joven que huía, golpeándose la cabeza afuera de su casa en Harlem, Manhattan. En marzo de 2024 el mexicano Domingo Tapia pereció tras pasar casi siete años en coma después de que un extraño lo golpeara en una calle en Brooklyn (NYC).

