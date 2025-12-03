Caso Gloria Trevi-Andrade: Nuevas revelaciones podrían reabrir el caso

Cuando parecía que el caso Trevi-Andrade era un capítulo cerrado en la historia del entretenimiento mexicano, nuevas revelaciones lo están colocando nuevamente bajo la lupa. Casi 30 años después de las primeras denuncias, el expediente podría reabrirse por irregularidades que han salido a la luz y que ponen otra vez a Gloria Trevi en el ojo del huracán.

El origen de la tormenta: ¿qué salió a la luz ahora?

La pieza clave de este nuevo giro es el juez Javier Pineda Sola, quien absolvió a Gloria Trevi en 2004. Según una investigación reciente, el juez no tenía cédula profesional vigente como abogado cuando emitió la sentencia que dejó libre a la cantante.



Este dato ya genera suficiente polémica, pero hay más.



Hoy, casi dos décadas de la exoneración, Pineda Sola es parte del equipo legal de Gloria Trevi, algo que especialistas consideran un conflicto de interés enorme. Y para agregar más tensión al asunto, el juez era esposo de la entonces fiscal de Chihuahua, quien también trabaja actualmente en la defensa de la cantante.



Estas conexiones han levantado cuestionamientos sobre si aquella absolución se dio en un proceso completamente imparcial.



Un caso que marcó a toda una generación

El escándalo original estalló en 1999, cuando Teresita de Jesús Gómez, madre de Karina Yapor, denunció a Sergio Andrade, Gloria Trevi, Mary Boquitas y Marlene Calderón por delitos como corrupción, rapto y abuso de menores.



Las denuncias abrieron la puerta a más testimonios de jóvenes que aseguraron haber sufrido maltrato, manipulación psicológica y agresiones dentro del círculo de Andrade. Para ese momento, Gloria Trevi fue señalada como posible cómplice de reclutamiento y encubrimiento.



En enero del 2000, Trevi fue detenida en Brasil junto con Andrade y Mary Boquitas, para después ser trasladada a Chihuahua, donde pasó más de cuatro años en prisión antes de ser absuelta en 2004.

¿Realmente puede reabrirse el caso?

Lo que hoy está sobre la mesa no es una acusación nueva, sino la posibilidad de que el proceso de hace casi 20 años no haya sido válido legalmente.



Los expertos dicen que la reapertura dependerá de factores como:

Comprobar si la sentencia puede considerarse inválida.

Revisar si los delitos ya prescribieron.

Confirmar si las nuevas irregularidades ameritan reactivar el expediente.

Por ahora, no existe orden de aprehensión ni investigación formal, pero que las autoridades estén revisando el caso ya es noticia.

Un capítulo que podría volver a escribirse

El nombre de Gloria Trevi vuelve a ocupar titulares, recordando uno de los momentos más polémicos del espectáculo mexicano. Lo que parecía un caso cerrado podría transformarse en una nueva batalla legal, con implicaciones que alcanzarían tanto a la cantante como a quienes fueron señalados en el llamado Clan Trevi-Andrade.

