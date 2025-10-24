Gloria Trevi responde a Pati Chapoy: “Los actos tienen consecuencias”

La cantante Gloria Trevi respondió a la conductora de ‘Ventaneando’ Pati Chapoy con un contundente mensaje en redes sociales. Ambas figuras públicas entraron en un cruce de declaraciones sobre los delitos graves que involucraron a Gloria Trevi hace más de 25 años.

Todo comenzó cuando Trevi aseguró durante la presentación de su nueva docuserie que perdonó a personas que le hicieron “mucho daño” en el pasado, entre ellas Sergio Andrade, María Raquenel Portillo Jiménez, conocida como ‘Mary Boquitas’, y la periodista Pati Chapoy. “Eso no quiere decir que yo vaya a permitir que se hagan cosas incorrectas o que si me entero no lo denuncie”, aclaró la cantante.

Pati Chapoy fue cuestionada sobre las declaraciones de Gloria Trevi y respondió: “¿Y por qué me iba a perdonar? Yo creo que el daño se lo hizo ella a sí misma. Yo documenté una situación donde salieron, si mal no recuerdo, porque esto fue hace veinticinco años, cinco delitos. Cinco delitos de violación, trata de niñas, rapto, corrupción de menores, trabajo forzado. Eso fue lo que yo documenté”, aseguró.

Tras esta reacción, Gloria Trevi respondió directamente a la conductora y resaltó el daño que, a su juicio, le hizo Chapoy tanto a ella como a su familia.

“A mis casi 60 años, hace muchísimos años reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer. Y ya no alarguen las cosas y den la cara. ¡15 años evadiendo a la corte!”, dijo.

Para finalizar, Gloria Trevi aseguró que Chapoy deberá explicar en la corte lo que dice sobre ella. “Nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono… pero los actos tienen consecuencias”.

El conflicto entre Pati Chapoy y Gloria Trevi data desde hace varios años, durante las acusaciones que enfrentaba la cantante por diversos delitos. Chapoy hizo seguimiento y documentó el caso. Sin embargo, Gloria Trevi sostiene que la conductora incurrió en difamación en su contra.

Trevi presentó una demanda en contra de Chapoy y TV Azteca en Estados Unidos por “difamación, calumnias e injuria”.

