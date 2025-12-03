Kim Kardashian presume decoración navideña en su casa y provoca polémica ¿por qué?

Kim Kardashian volvió a sorprender y a generar polémica con su decoración navideña “a lo Kim”, compartida recientemente en sus historias de Instagram. La socialité mostró su mansión completamente transformada, con un pasillo repleto de árboles de Navidad iluminados y cubiertos de nieve artificial, creando un efecto casi de bosque polar dentro de su hogar.

“Bueno, acabamos de terminar de decorar para las fiestas. No puedo ni empezar a explicarles cómo huele y se siente esto”, presumió mientras caminaba entre los árboles.



Aunque Kim estaba feliz con su trabajo, los fans no compartieron la misma opinión y rápidamente las redes se llenaron de comentarios críticos sobre el exceso y la falta de gusto de la decoradora estrella.

Algunos usuarios cuestionaron incluso sus prioridades y su reciente desempeño en el examen de abogacía.

Califican su estilo como extravagante

“Es absolutamente innecesario. Esta es la razón por la que no puede aprobar el examen”, escribió un seguidor.



“Me parece vacío. Como un hogar sin amor. Pero ¿qué sé yo?”, comentó otro.



“¿Por qué alguien necesita tantos árboles de Navidad en su casa?”, “¡Parece un almacén para árboles, jaja! No tiene nada de elegante ni de bonito”, añadieron otros.



Algunos incluso sugirieron que Kim podría destinar sus recursos a causas más solidarias: “Debería donar algo a familias que ni siquiera pueden permitirse un árbol”.



Este despliegue extravagante no es nuevo en la familia Kardashian. En 2023, Kim decoró por completo su patio delantero con luces blancas y, junto a su hija North, presumió un árbol temático en blanco y negro inspirado en Chanel. Para sus seguidores más antiguos, este estilo excesivo es coherente con la personalidad de la socialité, aunque sigue dividiendo opiniones.





Con esta decoración, Kim no solo busca crear un ambiente mágico para las fiestas, sino también mantener su imagen como referente de estilo y lujo, aunque a veces choque con el gusto de sus seguidores. La polémica demuestra que, cuando se trata de Navidad en la mansión Kardashian, el exceso siempre estará presente y generará conversación en redes sociales.



Kim Kardashian sigue marcando tendencia, ya sea con su estilo, sus negocios o su manera de celebrar la Navidad, dejando claro que, para ella, el espíritu festivo siempre viene acompañado de lujo y extravagancia.

