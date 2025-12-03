Mila Kunis habla sobre su experiencia como directora de la asociación de propietarios de Beverly Hills

En las comunidades más lujosas de Beverly Hills, California, también existe la figura del presidente o director de asociación de propietarios, y entre sus tareas estás las mismas que en cualquier otra comunidad: atender quejas. Recientemente, la actriz Mila Kunis confesó que ella tiene ese rol en su asociación.

Actualmente, la actriz de 42 años está promocionando el estreno de la película ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’, dirigida por Rian Johnson, y por eso conversó con ‘The Wall Street Journal’, donde habló sobre su trabajo fuera de las pantallas.

Le dijo al medio: “Soy la presidenta de la asociación de propietarios de nuestro barrio. Recibo las quejas. Si tienen alguna queja sobre la basura de alguien o sobre el ruido, me la presentan”. Sobre su relación con los vecinos dice que “están insensibilizados, es Los Ángeles”.

Sin embargo, le comentó a ‘The Wall Street Journal’: “Lo más gracioso es cuando tengo que llamar a alguien para que revise la carretera porque se está erosionando o algo así, y entonces aparecen y se ríen. Yo les digo: ‘Sé que esto es ridículo, pero, por favor, ¿me pueden dar un presupuesto?'”.

‘Realtor.com’ resalta que la propiedad de Kunis, la cual comparte con su esposo Ashton Kutcher, está ubicada en Bella Vista Estates, una zona de lujo que se caracteriza por ser muy segura. De su vivienda también se ha resaltado que es autosustentable.

La propiedad fue mostrada por la pareja en 2021 para la revista especializada ‘Architectural Digest’. La propiedad es conocida como ‘KuKu Farms’ y además de los lujos y comodidades de su casa principal, resalta porque ambos actores decidieron cavar un pozo en la propiedad para regar la tierra y también cosecharon un campo de maíz durante.

