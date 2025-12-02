Fátima Bosch responde a las acusaciones de fraude tras su triunfo en el Miss Universo

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, respondió a los señalamientos de fraude que han circulado tras su coronación el pasado 21 de noviembre en Tailandia. La mexicana se encuentra en Nueva York y participó en una entrevista en la que habló sobre las acusaciones de falta de transparencia en el certamen.

En una entrevista en Good Morning America el 2 de diciembre, la modelo de mexicana rechazó los señalamientos de que su triunfo en el Miss Universo fue resultado de votos manipulados a su favor.

“Por supuesto que no. Hice el mismo esfuerzo que todas las concursantes del concurso”, respondió Fátima en la entrevista.

Esta aclaración ocurre dos semanas después del certamen. Previo a la ceremonia un miembro del jurado, Omar Harfouch, renunció a su puesto y denunció falta de transparencia en el certamen. Tras el triunfo de Bosch, Harfouch dijo que Raúl Rocha, director del Miss Universo, instó a los jurados a votar a favor de Bosch debido a los supuestos negocios que Rocha tendría con el padre de la representante mexicana, quien trabaja como ejecutivo en Pemex.

Fátima Bosch respondió a esta polémica y aseguró que su padre no tiene nada que ver con esta situación. Además, aseguró que es “imposible” comprar una corona del Miss Universo e incluso hizo una broma al respecto.

“Mi padre no tiene nada que ver con esta organización (Miss Universo). Es una locura. ¿Cómo vas a comprar una corona? Quizás en Walmart se pueda comprar una, pero en Miss Universo, seguro que no”, dijo.

Fátima Bosch también habló sobre el encontronazo que protagonizó con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien la acusó de no publicar contenido sobre Tailandia e incluso la llamó cabeza hueca durante la imposición de bandas previo al certamen.

“Tenía miedo en ese momento”, dijo. Fátima Bosch admitió que pensó que hablar le costaría la corona. “No podía quedarme callada porque, en todo caso, la dignidad es más importante que cualquier precio o cualquier sueño que tengas”.

Recientemente la Miss Universo 2025 aclaró los rumores sobre si renunciaría a su título en medio de la fuerte polémica que la rodea. “Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda”, destacó la mexicana a Hoy Día. “Pasamos las mismas pruebas y gané. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”, enfatizó Miss Univeso 2025.

Los primeros días de reinado de Fátima Bosch se han caracterizado por las acusaciones de fraude y señalamientos en contra del Miss Universo. El director del certamen Raúl Rocha también ha protagonizado polémicas debido a que recientemente se supo que la Fiscalía de México abrió una investigación en contra de Rocha por presunto tráfico de combustible, armas y droga.

Con respecto a las acusaciones de falta de transparencia en el Miss Universo, la organización negó los señalamientos de Harfouch. Sin embargo, varias participantes han decidido distanciarse de la organización. Este fue el caso de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, quien renunció a su título como Miss Universe África y Oceanía y cualquier vínculo con el Miss Universo.

Sigue leyendo:

Fátima Bosch, Miss Universo 2025: ‘Nunca imaginé que una noche en Tailandia cambiaría mi vida’

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch: “paren el hate”

Miss Portugal denuncia que hubo exclusión de participantes casadas y con hijos en el Miss Universo