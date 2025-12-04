Cinco jardineros que los Mets podrían firmar para la temporada 2026

La necesidad de solidez en los jardines obliga a los New York Mets a ser agresivos en la agencia libre. Tras el decepcionante rendimiento colectivo, la directiva está sopesando diferentes niveles de inversión, desde contratos multimillonarios hasta apuestas de bajo costo con potencial.

El scouting se ha dividido en tres categorías principales, con nombres que podrían definir el destino del equipo.

La cima del mercado: contrataciones de impacto

En el extremo superior de las prioridades se encuentran aquellos jugadores que asegurarían el éxito inmediato y redefinirían la alineación de los Mets. El nombre que representa un verdadero golpe sobre la mesa para la franquicia es Kyle Tucker.

Su adquisición no solo aportaría un poder ofensivo sostenido, sino que enviaría un mensaje claro sobre las ambiciones de campeonato de Queens.

Justo detrás, el outfielder Cody Bellinger emerge como una contratación de gran impacto. A pesar de sus altibajos recientes, el talento del ex-MVP sigue siendo innegable, ofreciendo una combinación de potencial estelar en el bateo y versatilidad defensiva que los Mets necesitan desesperadamente.

Bellinger sería un gran valuarte defensivo y ofensivo para los Mets. Crédito: Adam Hunger | AP

Rol y experiencia: las apuestas inteligentes

La lista de deseos de los Mets también incluye jugadores que, si bien son menos glamorosos, ofrecen un valor probado en áreas específicas. Adolis García encajaría perfectamente en la categoría de “la experiencia”, aportando potencia en el bate y un liderazgo consolidado en los jardines, ideal para una alineación que busca estabilidad.

Por otro lado, Harrison Bader se posiciona como una contratación más modesta enfocada en la defensa. Conocido por su excelencia en el jardín central, Bader ofrecería una mejora inmediata en la cobertura defensiva, un aspecto crucial para la rotación de pitching del equipo.

Finalmente, y según reportes de SNY, los Mets podría considerar a Rob Refsnyder, un nombre menos conocido pero que podría ser una apuesta de la gerencia. Estos jugadores de rol, con potencial de sorprender y bajo costo, permiten al equipo invertir sus mayores recursos en otras áreas.

La decisión final sobre a quién firmar, y la mezcla de riesgo y recompensa que elijan, determinará si los Mets logran volver a la postemporada en 2026.

