Fotos de la visita de Fátima Bosch al Empire State de Nueva York 

El Empire State se iluminó con los colores de la bandera de México para celebrar el triunfo de Fátima Bosch, quien ganó hace unos días, en medio de una fuerte controversia, la corona del Miss Universo 2025.

La actividad en el emblemático rascacielos de Nueva York fue celebrada el pasado 2 de diciembre, una oportunidad para que la reina de belleza destacara su amor por su país y también protagonizara una de las primeras apariciones oficiales luego de haber obtenido la corona en Tailandia.

En la cuenta en Instagram del edificio, compartieron este jueves algunas imágenes de su visita y además de esto, escribieron: “Brillando en los colores de la bandera de México esta noche en la celebración de Miss Universo 2025, Fátima Bosch”.

En su visita al Empire State, Fátima Bosch estuvo en el observatorio principal, ubicado en el piso 82.

Además de esto, recorrió el museo del edificio y vio una experiencia interactiva de King Kong.

El nuevo escándalo que involucra a Fátima Bosch

Luego de su triunfo en Tailandia, el organizador del concurso en el país, Nawat Itsaragrisil, demandó a la Miss Universo 2025 por el presunto delito de difamación.

En un comunicado publicado en su cuenta en Facebook, su equipo legal señaló: “Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas”.

Además, explicaron: “La frase decía: ‘Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización'”.

Sin embargo, afirmaron que la mexicana salió de la sala en donde ocurrió el incidente y presuntamente difamó a Nawat Itsaragrisil. “Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben”, dijeron.

Por ahora, Fátima Bosch no ha emitido comentarios al respecto.

