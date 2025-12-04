Google dejaría a jefes revisar los teléfonos corporativos de sus empleados

Google ha activado una nueva función en Android que permite que los empleadores accedan y archiven mensajes enviados desde dispositivos corporativos, incluyendo aquellos que usan RCS, el sistema de mensajería más moderno de la compañía. La actualización ha encendido alarmas sobre privacidad laboral en EE.UU., especialmente entre trabajadores que dependen de dispositivos proporcionados por sus empresas.

De acuerdo con diversos reportes tecnológicos, esta herramienta, llamada RCS Archival, no afecta a los teléfonos personales, sino únicamente a los dispositivos que son propiedad de la empresa y están administrados bajo políticas corporativas estrictas. Sin embargo, su alcance ha generado un intenso debate.

Una función diseñada para el cumplimiento normativo

Según Newsweek, Google explicó que la nueva función está destinada principalmente a sectores altamente regulados, como finanzas, salud o dependencias gubernamentales, en los que las comunicaciones deben conservarse para auditorías o procesos legales. Las compañías podrán archivar mensajes RCS con la misma facilidad con la que ya almacenan correos o SMS enviados desde dispositivos de trabajo.

Google enfatizó que los empleados recibirán una “notificación clara” cuando sus comunicaciones estén sujetas a monitoreo Crédito: Zaid Harith | Shutterstock

Por su parte, TechRadar señaló que antes de esta actualización los mensajes RCS eran más difíciles de registrar debido a que utilizaban cifrado durante la transmisión. Ahora, el archivado se realiza directamente en el dispositivo corporativo, lo que permite almacenar una copia incluso si el mensaje es eliminado por el usuario.

Google enfatizó que los empleados recibirán una “notificación clara” cuando sus comunicaciones estén sujetas a monitoreo, según detalló Newsweek. La empresa sostiene que la función no invade teléfonos personales ni perfiles privados dentro del mismo dispositivo, siempre que el área corporativa esté debidamente separada.

Preocupación entre defensores de la privacidad laboral

La reacción pública no se hizo esperar. Según WebProNews, expertos en privacidad han advertido que esta función puede ampliar el alcance del monitoreo empresarial, difuminando aún más la línea entre comunicaciones personales y laborales dentro de un entorno de trabajo digitalizado.

Algunos analistas señalan que, aunque esta función técnicamente solo aplica a dispositivos corporativos, en la práctica muchas empresas exigen a los trabajadores usar estos móviles tanto para tareas laborales como para actividades cotidianas, ampliando el riesgo de vigilancia indirecta.

Además, TechLoy destacó que el simple hecho de que los empleadores puedan leer mensajes cifrados en un teléfono corporativo abre un precedente relevante para futuras funciones de monitoreo.

¿Cómo impacta realmente en los trabajadores?

De acuerdo con el mismo medio, esta función no solo afecta a SMS y RCS, sino que también puede interactuar con sistemas de mensajería empresarial que pasan a considerarse parte del ecosistema laboral, lo que implica que las normas de retención pueden extenderse a más tipos de mensajes en el futuro.

En la práctica, los empleados deberán asumir que todo mensaje enviado desde un dispositivo corporativo puede ser inspeccionado o archivado, una política que muchas compañías ya aplicaban con correos electrónicos y llamadas, pero que ahora se extiende a mensajería avanzada como RCS.

Un cambio que redefine la privacidad en el trabajo

El lanzamiento de RCS Archival marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología y privacidad laboral. Si bien Google afirma que la función está orientada al cumplimiento legal, expertos advierten que podría abrir la puerta a prácticas de vigilancia más amplias.

