Novia de Toni Costa celebra su primer aniversario de novios y revela cómo inició su amor
La expareja de Adamari López celebra su primer año de relación sentimental con una conductora que conoció en un reality show en Costa Rica
Mimi Ortiz, novia de Toni Costa, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para celebrar que este 4 de diciembre están cumpliendo su primer año de relación sentimental. La conductora reveló cómo fue ese momento cuando se encendió la chispa entre ellos, siendo así la pieza fundamental que los hizo tomar la decisión de querer estar juntos.
“Llegamos a nuestro primer año de esa historia que nadie vio venir, excepto Dios, que ya la tenía escrita. Nos conocimos en un escenario lleno de luces, música y cámaras. El día que mencionaste al aire que soñaste conmigo y que querías bailar conmigo, todavía lo recuerdo como si fuera un chispazo divino. Ahí no solo bailamos. Ahí empezó algo que cambió nuestras vidas”, comenzó escribiendo.
Ortiz vive en Costa Rica y además tiene un niño, mientras que Toni reside en Miami, dado que también tiene una hija con Adamari López, de la que siempre está pendiente, pese a que la relación entre ellos finalizó hace muchos años. La novia del bailarín destacó que, por tanta distancia, tienen que viajar constantemente para poder compartir y asegura que, aunque muchas veces están lejos, eso lo que hace es reforzar su vínculo amoroso.
“Desde entonces hemos construido un amor entre aeropuertos, maletas y aviones, demostrando que cuando es real, la distancia no separa, solo fortalece. Me enseñaste lo mucho que valgo, que merezco un amor sano, estable, tierno y entregado. Has cuidado mi corazón como un caballero, con detalles, sorpresas, risas, oraciones y esa manera tan tuya de ponerme siempre en primer lugar”, expresó.
La pareja de Toni Costa no quiso finalizar el mensaje sin antes agradecerle por lo que hace diariamente en su relación y por demostrarle que sí se puede tener a alguien al lado que transmita serenidad. Además, recalcó que no están juntos para celebrar, pero sabe que cada uno trabaja día tras día para dar lo mejor de sí.
“Gracias por trabajar tu mente y tu corazón todos los días para darme lo mejor de ti. Gracias por enseñarme que el amor bonito existe y que, cuando es de Dios, se siente en paz. Estamos lejos, pero al mismo tiempo más cerca que nunca, porque caminamos en la misma dirección: ser nuestra mejor versión para entregársela al otro. Un año después, sigo eligiéndote, sigo admirándote”, escribió.
