Teófimo López está confiado en poder derrotar a Shakur Stevenson

El boxeador profesional estadounidense, Teófimo López, se siente confiado por el nivel físico que ha alcanzado en su carrera y es por este motivo que está seguro de poder derrotar a Shakur Stevenson en el enfrentamiento que tendrán próximamente a pesar de que muchos lo colocan como hipotético perdedor en este combate.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde sostuvo que exponer su cinturón de campeón súper ligero ante un rival que está subiendo hasta las 140 libras no le genera ninguna preocupación; asimismo afirma que está acostumbrado a convivir con el escepticismo.

“Siempre tuve muchas probabilidades en mi contra. Y creo que es entonces cuando doy mi mejor rendimiento. Tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Estoy deseando ejecutarlo. Que las probabilidades suban aún más. Quiero romper la banca”, expresó el pugilista.

Teófimo López. Crédito: John Locher | AP

Las palabras de López no son nuevas debido a que en el año 2020 sorprendió al mundo al vencer a Vasiliy Lomachenko, y en 2023 volvió a hacerlo al imponerse a Josh Taylor, peleas en las que tampoco lo veían como favorito.

Teófimo también reflexionó sobre la importancia que tienen las estadísticas cuando llega el momento de subir al cuadrilátero. En su opinión, los números se desvanecen cuando suena la campana.

“Los récords no importan hasta que colguemos los guantes. Tenemos una carrera muy larga por delante, dependiendo de cómo nos vaya con nuestra salud. Empezamos 2026 con fuerza… Deseábamos esta pelea con todas nuestras fuerzas. Él viene por mi corona, y ambos queremos ser el número uno”, agregó el peleador.

La cita entre López y Stevenson está programada para el próximo 31 de enero en la ciudad de Nueva York, donde el campeón defenderá su título de las 140 libras. Top Rank celebró el anuncio en redes sociales con un mensaje contundente en el que afirmaban que “El rey de Nueva York regresa”.

Teofimo Lopez hits Pedro Campa in a junior welterweight boxing match, Saturday, Aug. 13, 2022, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

“Teófimo López defenderá sus títulos mundiales de peso súper ligero de The Ring y de la OMB contra Shakur Stevenson el 31 de enero en la ciudad de Nueva York”, dijo la promotora de boxeo sobre este enfrentamiento.

Por su parte, Shakur Stevenson dejó claro que él tampoco rehúye los desafíos y que confía plenamente en su nivel durante unas declaraciones recogidas por The Ring, donde aseguró que hará todo lo posible para quedarse con el triunfo.

“Jamás he rehuido un reto. Y siempre he perseguido las peleas más grandes del deporte porque sé que soy uno de los mejores boxeadores del mundo”, enfatizó.

