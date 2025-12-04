Trump indulta a ejecutivo deportivo acusado de conspiración por el Departamento de Justicia

El presidente Donald Trump anunció el indulto a Tim Leiweke, un exdirector ejecutivo de la empresa de deportiva y de entretenimiento Oak View Group, la cual se produce pocos meses después de ser acusado por el Departamento de Justicia por conspiración.

Leiweke, quien pese a dejar su cargo en julio se mantiene como accionista de la compañía, expresó su “profunda gratitud” hacia el presidente Trump por la decisión. En una declaración pública emitida el miércoles, el ex ejecutivo reflejó la dificultad del proceso judicial.

“Este ha sido un viaje largo y difícil para mi esposa, mi hija y para mí”, declaró Leiweke el miércoles. “El presidente nos ha dado una nueva oportunidad de vida, por la que estaremos agradecidos y seremos buenos administradores”, declaró Leiweke.

Asimismo, David Gerger, abogado de Leiweke, confirmó que el indulto del ejecutivo de 68 años, fechado el martes: “Es el resultado correcto y estamos felices por nuestro cliente y su familia”, informó NBC News.

Detalles de la acusación federal

Leiweke fue imputado durante la misma administración Trump, pues estaba acusado por conspiración con una entidad competidora ante un gran jurado federal de Texas en julio.

El objetivo de la conspiración era manipular el proceso de licitación para la construcción del Moody Center, un estadio de $375 millones de dólares y capacidad para 15,000 personas en la Universidad de Texas en Austin, destinado a albergar eventos deportivos y musicales importantes. El competidor accedió a retirarse de la licitación a cambio de recibir subcontratos.

Leiweke se declaró no culpable de los cargos. Por su parte, Oak View Group acordó pagar la suma de $15 millones de dólares como parte de un acuerdo relacionado con su propia acusación.

Indultos recientes de Trump

El indulto a Leiweke forma parte de una reanudación en la emisión de clemencias por parte del presidente Trump en los últimos meses, destacando el congresista demócrata de Texas, Henry Cuéllar. Previamente, la Casa Blanca había hecho una pausa y buscado reforzar los procedimientos de revisión debido a preocupaciones de que el proceso se había convertido en un negocio rentable para consultores y grupos de lobby.

El mes pasado, Trump indultó al multimillonario británico Joe Lewis, quien se había declarado culpable de cargos federales por tráfico de información privilegiada.

Además, el presidente ha concedido perdones de índole mayormente simbólica a su exabogado Rudy Giuliani y a otras 76 personas. Estos individuos estaban vinculados a los esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Entre ellos se encuentran los abogados Sidney Powell, John Eastman y Kenneth Chesebro, y su exjefe de gabinete, Mark Meadows. Todos ellos fueron amparados por la facultad ejecutiva sin haber sido condenados por delitos federales.

