La FIFA entregará el Premio de la Paz ¿Será Donald Trump el ganador?

La FIFA celebrará este viernes el sorteo para la Fase de Grupos del Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá y como parte de esta ceremonia se llevará a cabo la entrega del recién creado Premio de la Paz, un galardón que lanzó en noviembre pasado con el fin de dar un reconocimiento a las personas que con sus esfuerzos contribuyen a “unir” a un “mundo dividido”, según lo dicho por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Dicha actividad se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, y tiene al presidente de dicha nación Donald Trump como principal favorito a quedarse con este galardón por el trabajo que ha venido realizando y especialmente por la amistad que ha venido forjando con Gianni Ifantino desde que se anunció la realización del Mundial de fútbol para este 2026.

Estos rumores se deben a que Infantino se ha mostrado como un claro admirador de la carrera política de Trump al estar presente en la toma de posición para su presidencia y en la cumbre de paz de Sharm el-Sheikh a principios de este año; además de haberlo respaldado de forma abierta en su candidatura para ganar el Premio Nobel de la Paz, que terminó siendo entregado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El presidente Donald Trump escucha mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una reunión con el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 17 de noviembre de 2025, en Washington. Crédito: Evan Vucci | AP

De acuerdo con AFP, el presidente de la FIFA también se unió al mandatario estadounidense en la iniciativa de paz que ha promovido en Oriente Medio y por el trabajo que está realizando para llegar a un cese al fuego en la guerra entre Ucrania y Rusia que ya lleva varios años de acción.

Acerca del premio

En noviembre la FIFA dio a conocer la creación de este premio para entregarlo cada año a una personalidad que represente los verdaderos valores de la paz y la promueva en cada rincón del planeta para trabajar en un mundo mejor y más unido.

“Con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento único y especial. Tenemos que apoyar a cualquiera que esté haciendo algo especial. Por eso pensamos que teníamos que dar vida al Premio de la Paz de la FIFA”, dijo Infantino al respecto.

Donald Trump y Gianni Infantino con el Trofeo del Mundial de Clubes. Crédito: Frank Franklin II | AP

Human Rights Watch cuestiona el premio

La organización Human Rights Watch se mostró en contra de las especulaciones que se han generado sobre este premio y le solicitó a Infantino que aclare los criterio para otorgar por primera ocasión este galardón al considerar que no se realiza un verdadero análisis para elegir al ganador.

En la petición mostraron su intención por saber cuáles son los criterios para evaluar los nominados, quiénes pueden ser nominados, si existe una lista de candidatos al reconocimiento y quiénes serán los evaluadores de los candidatos, aunque se desconoce si tuvieron respuesta.

