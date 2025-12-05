McDonald’s presenta el Grinch Meal para esta Navidad: detalles y precios

A partir del 2 de noviembre, McDonald’s le dio un giro a su menú navideño el lanzamiento del Grinch Meal, una edición limitada que incluye una icónica Big Mac, así como unos exclusivos calcetines de colección para dar un regalo diferente a sus seguidores más fieles.

“Esta es mi comida y no me asocié con McDonald’s por la bondad de mi corazón”, dijo el Grinch en una nota escrita a mano en papel arrugado desde su hogar Mt. Crumpit, en la imagen de la presentación del combo.

El Grinch también se muestra en las Cajitas Felices, colocando un par de calcetines garabateados con mensajes del propio hombre verde, para que todos sepan exactamente dónde está su corazón en esta temporada navideña.

“Vi una oportunidad de traer travesura a su amado ‘restaurante’ con mi delicioso caos para las fiestas y la aproveché”, agrega la nota. “Así que adelante, compra mi comida a partir del 2 de diciembre. De nada por hacer tus vacaciones infinitamente más interesantes”.

Para incorporar al Grinch a su catálogo de juguetes, McDonald’s se asoció con Dr. Seuss Enterprises en 2024 y lanzó esta línea especial en Canadá, exactamente con los mismos productos y ahora tendrá disponible este menú en Estados Unidos hasta agotar existencias, como uno de los personajes favoritos de la temporada navideña.

Durante su presentación en Canadá, el menú generó una gran recepción, lo que permitió su introducción en el mercado estadounidense.

“Era una decisión obvia”, afirmó Alyssa Buetikofer, directora de marketing y experiencia del cliente de McDonald’s USA, destacando su originalidad como una mezcla de nostalgia, sabor y un toque festivo, por lo que la cadena multinacional espera una alta demanda durante los primeros días, tal como ocurrió con otras ediciones de años anteriores.

¿Qué incluye el menú del Grinch Meal?

El menú está compuesto por un Big Mac o 10 Chicken McNuggets, con las nuevas papas fritas McShaker que incluyen el condimento especial ‘Grinch Salt’, elaborado con pepinillos en vinagre, una bebida mediana y los calcetines temáticos del Grinch y McDonald’s que pueden ser en color azul, verde, rojo o amarillo, que pueden ser muy codiciados, porque son una edición limitada.

El precio del combo varía según la ubicación, como es habitual en la cadena.

¿Qué opinan los clientes de McDonald’s del Grinch Meal?

Desde su lanzamiento, este menú ha generado una gran cantidad de comentarios en redes sociales, por clientes que han compartido fotos, reseñas y mensajes sobre el diseño de los calcetines especiales.

RUN AND DONT WALK 🏃🏽‍♀️!!! mcdonalds just dropped their NEW adult grinch meal 😩😍 ! and it comes with the cutest pair of socks 🥹✨ pic.twitter.com/ghHVUs7td2 — solé (@layxsnv) December 2, 2025

Los consumidores que han comprado el Grinch Meal han destacado el sabor particular del nuevo condimento, mientras que otros destacan el diseño de los calcetines como “una joya coleccionable”.

También varios videos en TikTok y publicaciones en X muestran a los usuarios presumiendo sus bolsas McShaker, los colores de sus calcetines y el look navideño del empaque.

