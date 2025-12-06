Cody Bellinger y Kyle Tucker se alejan del Bronx por la abultada nómina de los Yankees

La cúpula de los Yankees se enfrenta a una dolorosa realidad financiera: a pesar de su deseo de reforzar el outfield con talento de élite, la nómina proyectada para 2026 ya está peligrosamente cerca del umbral autoimpuesto de los $300 millones de dólares. Este límite está actuando como un freno decisivo en el mercado de agentes libres.

Y es que según un reporte de ESPN los Yankees pretenden mantener su nómina por debajo de los $300 millones de dólares para 2026. La pasada temporada el equipo del Bronx alcanzó los $294 millones de dólares en su nómina, número que pretenden mantener para la próxima temporada, por lo que será difícil hacer contrataciones de gran impacto.

La búsqueda de grandes nombres como Cody Bellinger y Kyle Tucker —jugadores que requieren contratos a largo plazo y cifras que superan los $25 millones anuales— se ha vuelto insostenible bajo la actual estructura de costos del equipo.

Brian Cashman gerente de operaciones de los Yankees. Crédito: Ronald Blum | AP

El muro de los $300 millones: contratos ineludibles

El obstáculo principal para firmar a estas nuevas estrellas reside en la cantidad de salario ya comprometida con jugadores clave. La nómina del equipo ya incluye salarios estratosféricos garantizados a sus figuras centrales:

Gerrit Cole $36 millones de dólares para 2026

$36 millones de dólares para 2026 Aaron Judge $40 millones de dólares para 2026

$40 millones de dólares para 2026 Carlos Rodón $27 millones de dólares para 2026

$27 millones de dólares para 2026 Giancarlo Stanton $19 millones de dólares para 2026

$19 millones de dólares para 2026 Max Fried $14.5 millones de dólares para 2026

La suma de estos contratos impide a los Yankees ser competitivos en las ofertas por Bellinger y Tucker sin rebasar significativamente el tope interno de los $300 millones, lo cual generaría penalizaciones y una presión financiera a largo plazo.

El equipo se ve, por lo tanto, forzado a buscar opciones más modestas o a realizar movimientos internos, mientras ve cómo dos de los agentes libres más deseados se alejan cada vez más del Bronx.

