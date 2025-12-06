Francisca recuerda el día en el que se cortó su pelo en Despierta América

Francisca, presentadora de televisión, habló de lo feliz que se sintió el día en el que cortó su pelo en una transmisión en Despierta América, de la cadena Univision.

En su canal de YouTube, la dominicana-estadounidense dijo: “Es un día muy especial porque es el día en el que me hice mi gran corte y me permití, verdad, conocer esta hermosura de cabello, esta textura increíble. Este pelo que me tiene enamorada y me tiene loca”.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 recordó que desde que era niña le pedí a su mamá que le alisaba el cabello y llegó un punto en el que olvidó cómo lucía con rizos.

“Esta es la hermosura del pelo que yo tengo, pero que ahora aprecio y valoro más”, sostuvo.

Indicó que cuando se hizo este corte, lo pensó mucho. “Finalmente, la trabajé, la tomé y es la mejor decisión que he hecho en mi vida”, destacó.

Francisca se mostró orgullosa de lo mucho que ha cuidado su cabello y por eso le luce como ella deseaba.

“El otro día me lacié el cabello y me sentía tan rara, me gusta porque soy como dos mujeres en una, pero si me preguntan cuál prefiero, prefiero mi cabello así y cada día aprendo a peinármelo más, a cuidarlo más”, narró.

Al finalizar del video, la presentadora señaló: “Hoy celebro, hoy honro ese 5 de diciembre, que tomé la decisión de conocer esta belleza de cabello y me lo estoy disfrutando y amando. No es por presumir, pero este pelo es un escándalo y quería, simplemente, compartirlo con ustedes y celebrar”.

Los seguidores de Francisca reaccionaron con varios mensajes a su video, la mayoría para halagar su melena. “Tienes el cabello bonito y bien cuidado , comparte tus cuidados se te va a agradecer. Bendiciones”, “Te miras hermosa con el cabello liso y con rizos ahora que está de moda, buenísimo”, “Bellísimo tu cabello Francisca ….muéstranos por favor tu rutina de hacerte los rizos y cuáles productos usas”.

