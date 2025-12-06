Galilea Montijo revela cómo su hijo Mateo la defendió tras las críticas en redes

Galilea Montijo no solamente es conocida por su trabajo en programas como “Hoy” y “Netas Divinas”, sino por todo el tiempo que lleva de carrera en México y también por el vínculo que ha forjado con su hijo Mateo, y que constantemente lo deja claro a través de las cámaras. Esta vez mencionó que él sostuvo una discusión con un internauta tras sacar de contexto un video en el que ella salía, y eso lo hizo perder el control.

“De verdad, de los dolores más grandes que he tenido, es algo que sacaron de contexto aquí y mi hijo se peleó con alguien por defenderme. Eso es terrible porque en un solo clip que sacaron de contexto, la gente lo ve a las 10 u 11 de la mañana, y nosotros lo estamos platicando en un contexto de un programa entre mujeres, en una hora que ya es de noche…”, agregó.

La presentadora de televisión explicó que lo que trató de insinuar esa persona sobre el video no era lo correcto, ni fue el mensaje que en aquel momento quisieron enviar: “Lo sacan completamente de contexto porque no sabes de dónde venimos, qué fue lo que preguntamos o si lo que estamos diciendo, incluso, muchas veces, es broma”.

Hace dos años, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló sobre el avance de la tecnología: “Desgraciadamente, hoy en día ya es muy fácil decir cualquier cosa a través de las redes sociales, cualquiera ya puede tener un canal de televisión y no está controlado en cuestión legal, regulado, no hay manera. Y luego eso se convierte en bolitas de nieve”.

Montijo también opinó sobre lo que le puede generar a las figuras públicas el hecho de verse envueltas en rumores y las complejas situaciones que deben enfrentar en sus hogares, según lo delicado que se torne el asunto.

“Después del quemón hay broncas en la casa, lo que se pueda decir de uno. Todo lo que significa, después de que digan de ti algo, como dices tú, daño colateral; en la familia, en imagen. Trabajas todos los días para intentar trabajar en otros lados porque digo, si está increíble trabajar en televisión, pero nosotros vivimos de lo que hacemos también fuera de la televisión”, agregó en aquella ocasión.

Sigue leyendo:

· Galilea Montijo confiesa que Leonardo DiCaprio evito tomarse una foto con ella

· Galilea Montijo comparte su verdad sobre la maternidad y la depresión

· Galilea Montijo reacciona a la eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México