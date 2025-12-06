Obed Vargas cree que Gilberto Mora brillará en el Mundial de 2026

El mediocampista mexicano de los Seattle Sounders, Obed Vargas, se mostró contento por el resultado obtenido para México tras el sorteo del Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre su país, Estados Unidos y Canadá; esto al considerar que el equipo tiene grandes posibilidades de avanzar de ronda con pieza de alto calibre como Gilberto Mora.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación, Vargas consideró que el jugador de los Xolos de Tijuana y su compañero dentro de la selección mexicana en el Mundial Sub-20, será fundamental para el esquema de juego utilizado por Javier Aguirre en la Copa del Mundo y espera que pueda ayudar al país a lograr su mejor participación histórica en el máximo torneo de selecciones del planeta.

“Pude convivir con Gil en el Mundial, hicimos una buena dupla. Fuera del campo también nos conocimos bien, hicimos una amistad bonita. Es un niño muy humilde de valores similares a los míos, la forma que convive con su familia es muy importante y le mantiene con los pies en la tierra. Jugar con él el Mundial, si se puede, va a ser una pieza clave del grupo, lo ha venido demostrando en las últimas fechas FIFA, y creo que no va a ser una excepción en el Mundial”, mencionó Vargas.

Seattle Sounders midfielder Obed Vargas, facing, reacts after scoring his second goal of the game against Minnesota United during the second half of Game 2 in the first round of MLS soccer’s Western Conference playoffs Monday, Nov. 3, 2025, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)

A pesar de haber nacido en la ciudad de Anchorage, Alaska, Vargas tiene ascendencia mexicana por sus padres y esto generó que tomara la decisión en su vida de defender los colores de la selección mexicana, por lo que espera algún día poder ser elegido para estar en una Copa del Mundo y vivir de primera mano la mayor experiencia para cualquier futbolista.

“Obviamente México, no me importa quién está en el grupo de Estados Unidos o quién esté en nuestro grupo. Mi deseo siempre va por México y dar lo mejor de mí para ayudar a la Selección, México está en casa, los primeros cinco partidos son México y después en Estados Unidos, pero México también juega de local en Estados Unidos. Para mí, México tiene todo para llegar lejos. El cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo y sé que los resultados últimamente no han sido los mejores, pero sé que vamos a levantar esto”, destacó.

Para finalizar, el jugador destacó que este objetivo de poder estar presente en un Mundial es un trabajo arduo y es por ello que desea seguir mejorando cada día para poder tener el nivel necesario de portar la camiseta de México en esta competencia, mientras tanto se mostró dispuesto a ayudar a sus compatriotas en todo lo que pueda para el 2026.

“El Mundial de Clubes y la Leagues Cup, enfrentándome al Inter Miami y a jugadores de ese calibre me pusieron esa vitrina para que la selección se fijara un poco más en mí y me consideraran más. Tengo que subir más mi nivel para reafirmar al técnico”, concluyó el jugador en sus declaraciones.

