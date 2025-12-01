Ángela Aguilar se arrodilla en concierto y agradece a su público en medio de la polémica

Ángela Aguilar, la joven estrella del regional mexicano, volvió a ser noticia tras protagonizar un emotivo gesto durante su presentación en Texas, en el marco de su gira Libre Corazón Tour 2025.

Y es que Ángela Aguilar se arrodilló frente a su audiencia para agradecerles el apoyo recibido, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“No estás sola”, le grita el público a Ángela Aguilar

La intérprete de Abrázame, quien ha enfrentado críticas constantes tras anunciar su relación y matrimonio con Christian Nodal, mostró cercanía y humildad al observar al público por unos segundos y repetir el gesto frente a sus músicos. La reacción de los asistentes fue inmediata, coreando a una sola voz: “No estás sola”.

El gesto de Ángela Aguilar ocurre en medio de una etapa complicada en su imagen pública, marcada por la polémica sobre su relación con Nodal y acusaciones de soberbia por parte de algunos internautas. A pesar de las críticas, la cantante continúa su gira por Estados Unidos, intentando reconectar con la audiencia que la ha acompañado desde su infancia, cuando comenzó a formar parte de la dinastía Aguilar.

Aunque algunos usuarios cuestionaron la autenticidad del momento, señalando que asistieron pocas personas o que los boletos eran regalados, otros celebraron la humildad de la artista y su disposición para reconocer el apoyo de su público.

Comentarios en redes como “No está sola, está solísima” y “Se llenó solo una sección” reflejan la división de opiniones alrededor del evento.

La gira Libre Corazón Tour 2025 ha continuado a pesar del intenso escrutinio mediático. Algunas fechas han registrado menor afluencia, pero la cantante ha logrado mantener a sus seguidores activos y consolidar presentaciones significativas en distintas ciudades.

Las polémicas de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar ha enfrentado polémicas en los últimos tiempos, desde comentarios sobre su actitud, hasta declaraciones sobre su perfección y su matrimonio con Nodal.

El concierto en Texas mostró a Ángela Aguilar más cercana y agradecida con su público, fortaleciendo el vínculo con los fans que la han visto crecer. A pesar de las críticas y controversias, la cantante se mantiene enfocada en su música y en mantener la conexión con su audiencia, asegurándose de que la polémica no afecte su trayectoria artística.

