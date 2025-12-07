Fátima Bosch publica reflexión en Instagram tras sus primeros días como Miss Universo

Fátima Bosch subió este domingo a su cuenta en Instagram una reflexión en medio de la fuerte controversia que ha enfrentado por su coronación como Miss Universo 2025.

“La vida es un regreso constante al alma, aunque el mundo te pide velocidad. Fátima Bosch”, escribió la reina universal en su publicación.

Varios seguidores reaccionaron a esta publicación para respaldar a la modelo mexicana, quien le ha tocado un duro inicio de su reinado debido a denuncias de presunto fraude.

“Te quiero”, “Desde Paraguay, Fátima de la luz, que Cristo rey siempre reine en tu vida”, “Siempre tan inteligente mi Fati. Cuando tenga nietos les voy a contar que Fátima Bosch se peleó con Nawat en un cerro de Tailandia y ganó”, escribieron algunos.

Otros mensajes que dejaron fueron: “Lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva cristo rey”, “Ignoren los malos comentarios, te amamos Fati”, “Fátima te admiro mucho y te respeto porque estás bien preparada y ojalá te pueda conocer en persona aquí en Estados Unidos y México y sigue adelante de la mano De Dios porque sin duda él siempre te sostendrá”.

La victoria de Bosch ha generado una ola de polémica. El exjuez del certamen, Omar Harfouch, denunció un presunto fraude alegando una posible manipulación de los resultados y vínculos comerciales entre el padre de la joven y Raúl Rocha, copropietario de la organización Miss Universo.

Adicionalmente, Bosch protagonizó un incidente en Tailandia con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, a quien acusó de humillarla y llamarla “tonta” (dumb), lo que derivó en la posterior presentación de una demanda penal por difamación por parte de Itsaragrisil. La reina mexicana ha negado rotundamente las acusaciones de fraude y ha reafirmado que se ganó la corona legítimamente, sosteniendo su versión sobre el altercado con el directivo.

