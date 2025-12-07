Mujer en accidente en El Bronx que conducía a exceso de velocidad, perdió el control antes del impacto mortal

Una mujer fallecida en un violento accidente en El Bronx conducía a una velocidad bastante alta y perdió el control antes de estrellarse contra dos camionetas, informaron las autoridades el sábado.

Angie Miguel, de 29 años, estaba tras el volante de un sedán Infiniti blanco de 2016 cerca de las 4:30 de la madrugada del viernes, cuando no pudo controlar una curva con dirección este de la autopista Buckner, cerca de la calle Whittier, en la sección Soundview de El Bronx.

Dos camiones grandes, incluyendo un tráiler, circulaban en la misma dirección y reducían la velocidad al cruzar un semáforo en rojo cuando Miguel perdió el control del volante y comenzó a girar hacia ellos.

Miguel circulaba a alta velocidad cuando esa sección del bulevar Buckner gira a la derecha al cruzar el río Bronx, explicaron los funcionarios.

“Estoy destrozada. Nunca volveré a ver a mi hija. Es como una pesadilla”, manifestó Karen Guity, de 48 años, madre de la víctima, rompiendo a llorar. “Todavía no puedo procesar lo que pasó. Estoy como ciega”.

El vehículo de Miguel giró a la derecha hasta que el lado del conductor impacto contra la parte de atrás de uno de los dos camiones, que a su vez chocó a la camioneta que tenía adelante, de acuerdo con la policía.

Dos pasajeros, una mujer de 26 años y un hombre de 29, viajaban en el Infinti con Miguel cuando sucedió el accidente de tránsito, informó Daily News.

Los rescatistas llevaron a los tres ocupantes del automóvil y a los conductores masculinos de las dos camionetas, de 26 y 29 años, al Hospital Lincoln, donde Miguel fue declarada muerta.

La mujer regresaba a New Haven, Connecticut, donde vivía tras asistir a un concierto de los cantantes R&B Trey Songz y Ne-Yo, dijo la madre.

“Hablé con ella a las 6:00 de la tarde del jueves”, expresó Guity. “Dijo que salía con sus amigas, me dijo: ‘Te quiero, mamá’, y luego habló con su hija, y eso fue todo”.

Las otras cuatro víctimas fueron atendidas en el hospital y se espera que sobrevivan.

Miguel, madre de una niña de 8 años, aspiraba a ser agente inmobiliario luego de haber trabajado como socia en un hospital. Residía a unas 70 millas del accidente mortal.

“Intentaba ser agente inmobiliario”, explicó su madre. “Estudiaba para eso. Solo quería hacerlo por su cuenta. Dijo que eso le daría más tiempo para estar con su hija”.

“Una madre amorosa, siempre presente para su hija, muy atenta”, señaló Guity. “Era una buena madre. Era una gran madre”.

La pequeña hija de Miguel todavía no ha sido informada de la muerte de su madre.

“Todavía no lo sabe”, indicó Guity. Pregunta por mamá. No sabemos cómo decírselo”.

