Al Jean, guionista de ‘Los Simpson’, pide $8.75 millones de dólares por su apartamento en Nueva York

El guionista y productor Al Jean, conocido por ser parte del equipo creativo de ‘Los Simpson’, ha decidido que es momento de deshacerse de un apartamento en Nueva York que le pertenece desde hace seis años.

Está disponible en el mercado por $8.75 millones de dólares, aunque no es la primera vez que intenta venderla, pues el año pasado pedía $10 millones de dólares. Pese a que ha tenido que rebajar el precio por la falta de interesados, el precio sigue estando por encima de los $6.2 millones de dólares que él y su esposa pagaron por el sitio en 2019.

En el listado, disponible en la página web de Corcoran Group, se resalta que esta es una “luminosa y espaciosa residencia del Upper West Side” que “ofrece impresionantes vistas al río Hudson desde todas las habitaciones”.

La propiedad está ubicada en lo alto del Riverside Park. Está distribuida en tres dormitorios, dos baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior y cómo luce el sitio, se dice que es una “singular casa de planta alta combina la arquitectura clásica de preguerra con mejoras modernas, una luz natural excepcional y una cómoda conexión entre el interior y el exterior a través de amplias terrazas envolventes”.

Aunque está ubicada dentro de un edificio que data de los años 30, las reformas recientes hacen que el sitio se mantenga en buen estado y actualizado con nuevos estilos. Sobre algunos de los detalles que incluye se menciona los “pisos de madera noble, puertas corredizas de vidrio y metal a medida, aire acondicionado central y lavadora y secadora con ventilación”.

El nuevo propietario también deberá hacerse cargo de una cuota mensual de $8,500 dólares para cubrir gastos de mantenimiento y de otros servicios que ofrece el edificio a todos sus inquilinos.

Sigue leyendo:

• Cara Delevingne perderá dinero con la venta de su penthouse en Nueva York

• Regresa al mercado la casa diseñada por Diane Keaton en Los Ángeles

• Russell Wilson y Ciara quiere vender su gran rancho en California