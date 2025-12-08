¿Hay una forma correcta de pelar una naranja? Un experto revela cómo hacerlo

Las naranjas son una valiosa fuente de vitaminas y fibra. Sus beneficios nutricionales se potencian al consumirse frescas. Sin embargo, hay un detalle crucial a tomar en cuenta: si sueles cortar la naranja con cuchillo, incluyendo la parte blanca, ¡estás cometiendo una gran pérdida de nutrientes!

El nutricionista Hernán Maroni explica que al cortar los cítricos de esta manera, vas a perder gran parte del albedo (la capa blanca que envuelve la pulpa). En cambio, si utilizas un pelador, lograrás mantener esta parte blanca tan valiosa.

¿Por qué es tan importante el albedo?

La parte blanca de frutas como la naranja y otros cítricos se llama albedo (o pith) y forma el mesocarpio, un tejido esponjoso que protege el fruto. Además, facilita el transporte de agua y nutrientes dentro de la naranja.

Una de las principales razones para mantener esta parte de la fruta es que es ahí donde se encuentran las flavanonas, consideradas el octavo componente más antiinflamatorio en el índice dietario. Las flavanonas son un tipo de polifenoles que se hallan prácticamente solo en los cítricos, menciona el experto. Maroni recalca que sus beneficios clave incluyen: reducir tu inflamación, proteger tus vasos sanguíneos y mejorar la salud de tus arterias.

Las recomendaciones del nutricionista Maroni se basan en el Índice Dietario Antiinflamatorio (DII), una herramienta científica creada en la Universidad de Carolina del Sur en Columbia, EE.UU.

El albedo o pith aporta fibra, vitamina C y compuestos fenólicos (flavonoides) con un potente efecto antioxidante y antiinflamatorio. Entre ellos se encuentran flavonoides específicos como la hesperidina, eriocitrina, narirutina y derivados de naringenina, que se concentran especialmente en la parte blanca y la cáscara.

Aunque el DII (Dietary Inflammatory Index) no incluye al “albedo de naranja” ni a ningún alimento en una lista directa (ya que se calcula a partir de nutrientes y compuestos bioactivos), lo cierto es que esta parte de la naranja es rica en vitamina C, fibra y flavonoides que contribuyen a un índice dietario más antiinflamatorio cuando se consumen en el contexto de una alimentación saludable y balanceada.

Recordemos que los compuestos fenólicos antioxidantes ayudan en la protección frente al daño oxidativo. Entre sus beneficios se cuentan efectos positivos sobre la salud cardiovascular, el metabolismo de lípidos y la modulación de la inflamación.

Los nutricionistas coinciden en recomendar comer la naranja con parte del albedo (no hace falta comerlo todo, por el sabor), ya que esto ayuda a aumentar la ingesta de fibra y flavonoides que contribuyen a un patrón dietario antiinflamatorio.

Sigue leyendo: