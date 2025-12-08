Liberarán a excuñada de la secretaria de prensa de la Casa Blanca: ICE la detuvo en Massachusetts

Una mujer brasileña con vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recuperará la libertad mientras continúa su batalla contra una posible deportación, según resolvió este lunes un juez de inmigración.

Bruna Ferreira, de 33 años, residente desde hace décadas en Massachusetts y expareja del hermano de Leavitt, fue arrestada el 12 de noviembre cuando conducía hacia New Hampshire para recoger a su hijo de 11 años.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la interceptaron en Revere, en un operativo que provocó controversia tras ser catalogada por el Departamento de Seguridad Nacional como “inmigrante ilegal delincuente”.

Su abogado, Todd Pomerleau, rechazó esa caracterización y afirmó que la acusación de agresión mencionada por las autoridades “es falsa”. Tras su detención, Ferreira fue trasladada a un centro de ICE en Luisiana, donde un juez ordenó su liberación bajo una fianza de $1,500 dólares.

El gobierno no apeló esa decisión.

“Argumentamos que no representaba un peligro ni un riesgo de fuga”, explicó Pomerleau. “El gobierno aceptó nuestro planteo y desistió de la apelación”.

Ferreira llegó a Estados Unidos siendo una niña y formó parte del programa DACA, la política que protege de la deportación a quienes arribaron al país en su infancia. Su abogado señaló que actualmente estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.

Leavitt, originaria de New Hampshire, fue candidata al Congreso en 2022, se convirtió posteriormente en portavoz de la campaña de Donald Trump para 2024 y más tarde fue nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca durante su actual administración.

