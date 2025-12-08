Luigi Mangione: hallazgo de balas en su ropa interior reforzó la sospecha de que asesinó a Brian Thompson

Un cargador de arma cargado, envuelto en ropa interior dentro de una mochila, se convirtió en la pieza clave que llevó a la policía de Altoona, Pensilvania, a concluir que Luigi Mangione era el hombre buscado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en Manhattan cinco días antes.

El hallazgo fue descrito este lunes durante la audiencia previa al juicio, en la que la defensa del acusado intenta impedir que ese y otros elementos sean usados como evidencia, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a los agentes esposando a Mangione el 9 de diciembre de 2024 en un McDonald’s, momentos antes de que la oficial Christy Wasser revisara la mochila y encontrara el cargador. “Es él, sin duda”, dice un agente en el video al ver el descubrimiento.

Wasser, con 19 años en el Departamento de Policía de Altoona, declaró en la audiencia que actuó siguiendo los protocolos internos, que ordenan revisar las pertenencias de cualquier detenido para descartar riesgos.

En el video reproducido en la corte se oye a la oficial explicar que buscaba “bombas” antes de retirar la mochila del local, recordando un incidente previo en el que un explosivo entró por error a la comisaría.

Luigi Mangione, de 27 años, está acusado de asesinato tanto en el ámbito estatal como federal, y se declaró inocente. Su defensa sostiene que la policía revisó la mochila sin orden judicial y que, por lo tanto, el cargador, el arma de 9 mm encontrada después, el silenciador y un cuaderno con anotaciones incriminatorias deben excluirse.

La fiscalía argumenta que el registro inicial fue legal y que, de cualquier manera, un juez autorizó posteriormente una orden para formalizar la incautación de la mochila.

El asesinato de Brian Thompson

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 cuando se dirigía a un hotel de Manhattan para una conferencia de su empresa. Cámaras de seguridad registraron a un tirador enmascarado disparándole por la espalda.

Según los fiscales, la munición recuperada en la escena tenía escritas las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, una referencia a procedimientos de aseguradoras para rechazar reclamos.

La policía detuvo a Mangione en Altoona, a unas 230 millas de Nueva York, luego de una llamada al 911 que alertó sobre un cliente de McDonald’s que se parecía al sospechoso. La oficial Wasser dijo haber reconocido al hombre por reportes previos de Fox News que incluían el video del atacante.

Mangione fue inicialmente arrestado por presentar una licencia de conducir falsa, el mismo nombre que el presunto asesino había usado días antes en un hostal de Manhattan, según indicaron los agentes. Luego de invocar su derecho a guardar silencio, los oficiales comenzaron a revisar la mochila.

Los primeros objetos encontrados fueron alimentos, ropa y una bolsa con un teléfono, un pasaporte y un chip de computadora. Fue al desenvolver una prenda interior cuando apareció el cargador cargado.

La búsqueda se completó más tarde en la comisaría, donde se halló el arma y, después, el cuaderno que los fiscales interpretan como evidencia del rechazo de Mangione por las aseguradoras y sus supuestos planes de atacar a un ejecutivo.

Durante el procedimiento, el fiscal adjunto Joel Seidemann calificó el asesinato como una “ejecución” y al cuaderno como un “manifiesto”, expresiones que la defensa consideró perjudiciales. El juez Gregory Carro minimizó el impacto de esa retórica, pero advirtió al fiscal que no repetirá ese lenguaje frente a un jurado.

