¿Mohamed Salah saldrá del Liverpool en enero?

Mohamed Salah, considerado uno de los grandes referentes del Liverpool en la última década, atraviesa el momento más tenso desde su llegada a Anfield en 2017. Su relación con el club y con el entrenador Arne Slot parece haber entrado en un punto de no retorno, luego de sus explosivas declaraciones tras el empate 3-3 ante Leeds United, cuando aseguró que lo estaban convirtiendo en “chivo expiatorio” por el bajo rendimiento del equipo.

El delantero egipcio, que firmó un nuevo contrato en abril de este año, dejó entrever incluso que podría despedirse de la afición en el duelo ante Brighton & Hove Albion antes de viajar a la Copa Africana de Naciones. A pesar de ello, su salida no está garantizada, especialmente porque el futuro de Slot también se mantiene en el aire.

Salah quedó fuera del partido de Champions ante el Inter

Después de días de especulación y del impacto generado por sus palabras, Salah estuvo presente en la sesión matutina de entrenamiento de Liverpool el lunes. Fue visto llegando al complejo deportivo alrededor de las 9:30 a.m. hora local y más tarde participando en actividades abiertas a la prensa, incluso compartiendo bromas con Dominik Szoboszlai, quien ha ocupado su posición por tercer partido consecutivo.

Sin embargo, el club confirmó horas más tarde que el egipcio no formaría parte del grupo de 19 jugadores que viajaron a Italia para enfrentar al Inter de Milán en la Champions League.

Arabia Saudita vuelve a escena: posible oferta en enero

Fuentes del entorno del jugador y reportes previos del mercado apuntaban a que clubes de la Saudi Pro League valorarían presentar ofertas en enero. La liga, respaldada por el Fondo Público de Inversión saudí, ha mostrado interés en Salah durante varios años.

Liverpool rechazó en 2023 una propuesta cercana a £150 millones (aprox. 190 millones de dólares según el cambio de la época). Y aunque aún no existen ofertas formales, la expectativa es que Al Hilal, Al Ittihad o Al Ahli vuelvan al ataque en 2026. Al Nassr parece menos probable por la presencia de Cristiano Ronaldo, pero no está descartado.

