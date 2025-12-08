Miss Jamaica sufrió una hemorragia intracraneal tras fuerte caída en el Miss Universo

La organización Miss Universo ofreció una nueva actualización sobre el estado de salud de la doctora Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien sufrió una fuerte caída durante un evento previo a la ceremonia del Miss Universo realizada el 21 de noviembre. Henry realizaba una pasarela en traje de gala el 19 de noviembre cuando cayó accidentalmente del escenario por lo que fue llevada inmediatamente al hospital, donde ha permanecido desde entonces.

Miss Universo y la familia de Henry no había publicado detalles sobre qué tipo de lesiones sufrió la modelo que la mantuvieron en cuidados intensivos. En un nuevo comunicado la Organización Miss Universo reveló que Gabrielle Henry sufrió una hemorragia intracraneal y fracturas debido a la caída.

“La Dra. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar el 19 de noviembre de 2025, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes”, se lee en un comunicado de la organización publicado el lunes 8 de diciembre.

En el comunicado se especifica que Henry fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos en Bangkok “donde permaneció en estado crítico bajo vigilancia neurológica”. De acuerdo con el texto, Miss Jamaica regresará a su tierra natal en pocos días donde permanecerá bajo cuidados médicos las 24 horas. Además, Miss Universo señala que Henry estará “acompañada por un equipo médico completo y será trasladado directamente al hospital para continuar el tratamiento y la recuperación”.

La Organización Miss Universo señala que se ha hecho cargo de todos los gastos médicos que la modelo ha requerido desde su hospitalización. Asimismo ha cubierto los gastos de la familia de Henry. Además la organización dijo que está financiando el “vuelo de repatriación con escolta médica organizado por el hospital y se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros que surjan de este incidente”.

Tras el accidente surgieron otras versiones sobre lo sucedido con Gabrielle Henry. Melissa Sapini, Miss Haití, aseguró que tras la caída de Henry la organización reunió al resto de las candidatas y una persona insinuó que el accidente ocurrió porque Henry cometió un descuido. Inna Moll, Miss Chile, aseguró que la organización Miss Universo no había visitado a la modelo mientras permanecía en el hospital. La Organización Miss Universo ha negado los señalamientos en su contra.

Raúl Rocha, el polémico director del Miss Universo, publicó un mensaje tras la nueva actualización del estado de salud de Henry en donde reprendió a las personas que han difundido información “falsa” sobre la salud de Miss Jamaica.

“A todos aquellos que, impulsados ​​por el oportunismo y el afán de llamar la atención mediática, inventaron tantas historias crueles e insensibles, sigamos pidiendo a Dios que los perdone y los ayude a encontrar la paz interior, transformando ese odio destructivo que albergan hacia los demás en actos de bondad. Que esta sea una lección más, ya que se ha revelado que engañaron con información falsa a quienes serán juzgados por sus acciones”, escribió Rocha.

