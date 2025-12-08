Wayne Rooney sobre situación de Mohamed Salah: “Está destrozando su legado en el Liverpool”

Wayne Rooney, histórico referente del Manchester United, criticó con dureza a Mohamed Salah por sus recientes declaraciones, asegurando que sus palabras están afectando seriamente su imagen dentro del Liverpool en un momento clave de la temporada.

Salah volvió a quedarse fuera de la alineación inicial por tercer partido consecutivo y ni siquiera tuvo minutos en el empate frente al Leeds United. Tras el encuentro, el atacante expresó en zona mixta que en el club “le están usando como excusa” para justificar los malos resultados y dejó abierta la posibilidad de no reincorporarse al equipo después de disputar la Copa Africana de Naciones.

Ese comentario generó una oleada de reacciones, siendo Rooney una de las voces más contundentes. El exdelantero inglés, que conoce bien la presión de jugar en la élite de la Premier League, aseguró que el egipcio está perjudicando seriamente su reputación dentro de Anfield.

“Está completamente destrozando su legado en el Liverpool. Sería triste que lo mandara todo a la basura. Se está equivocando del todo”, afirmó Rooney al analizar la situación en su “The Wayne Rooney Show”.

Rooney también instó al técnico Arne Slot a tomar una posición firme para cortar el conflicto y evitar que el ambiente interno se deteriore: “Arne Slot tiene que demostrar su autoridad, cogerle y decirle: ‘No vas a viajar con el equipo, lo que dijiste no es aceptable’. Tiene que irse a la Copa de África y dejar que todo se calme. Necesita que todo se solucione”, agregó.

Para el máximo goleador histórico del United, Salah atraviesa una de sus temporadas más irregulares desde que llegó a la Premier, y sus críticas públicas al club no ayudan en un momento en el que el Liverpool lucha por mantenerse competitivo.

“Estoy seguro que en un par de semanas se arrepentirá de lo que ha dicho. Esta temporada no ha estado a su mejor nivel y lo que quieres ver es que se arremanga la camiseta y dice: ‘Ahora veréis’. Tener la arrogancia de decir que no tienes que ganarte tu puesto… Tienes que ganártelo cada semana”, apuntó Rooney, quien además subrayó cómo estas palabras pueden romper la armonía en el vestuario.

“Si yo fuera uno de sus compañeros, no estaría contento para nada con lo que ha dicho, porque ahora el Liverpool es cuando más le necesita. Ha sido él quien está usando al Liverpool como excusa”, apuntó Rooney.

