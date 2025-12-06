Este ha sido el resultado de México ante sus rivales del Grupo A en el Mundial

A medida que se definieron los 12 grupos para el Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá tras el sorteo, comenzaron también los análisis sobre el camino que tendrá la Selección Mexicana dentro de esta competencia, especialmente considerando su historial frente a los posibles y ya confirmados rivales de la primera fase.

México quedó instalado en el Grupo A, donde tendrá la ventaja de disputar sus tres compromisos en casa: dos en el Estadio Ciudad de México y uno más en el Estadio Guadalajara. Sudáfrica y Corea del Sur ya están garantizados como oponentes, mientras que el tercer cupo europeo se determinará hasta finales de marzo, cuando la UEFA defina a su clasificado en los Playoffs entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.

Si se revisan todos los duelos oficiales contra los equipos que podrían formar parte del Grupo A, el Tri acumula un balance favorable de cuatro triunfos y un empate. En este recuento se incluyen también los antecedentes ante Irlanda y Chequia, en caso de que alguno de ellos termine obteniendo el boleto europeo.

Hay escenarios en los que México podría enfrentar a selecciones a las que jamás se ha medido en un Mundial. Dinamarca, por ejemplo, no ha coincidido con el Tri en una Copa del Mundo, mientras que Macedonia del Norte nunca ha participado en una edición del torneo, por lo que cualquier enfrentamiento sería inédito.

En cuanto a los rivales ya confirmados, Sudáfrica y Corea del Sur han sido oponentes de México únicamente en fases de grupos, situación que también se repetiría sí Irlanda o Chequia resultan ser el tercer integrante del sector.

Estos son los antecedentes y resultados de México ante sus rivales del Grupo A del Mundial 2026:

México vs. Sudáfrica

Mundial Sudáfrica 2010

Sudáfrica 1-1 México, Fase de Grupos

México vs. Corea del Sur

Mundial Francia 1998

Corea del Sur 1-3 México, Fase de Grupos

Mundial Rusia 2018

Corea del Sur 1-2 México, Fase de Grupos

México vs. Chequia

Mundial Chile 1962

México 3-1 Checoslovaquia, Fase de Grupos

México vs. Irlanda

Mundial Estados Unidos 1994

México 2-1 Irlanda

